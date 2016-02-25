無料でロボットをダウンロードする方法を見る
トレンドオシレータ - MetaTrader 5のためのインディケータ
- Nikolay Kositsin
- 1048
オリジナル著者：
Evgeniy Gutorov
内容
トレンドオシレータインディケータ。式を用いてソースシグナルを得るための主要なアルゴリズム。
InputSeries[bar] = (Close[bar] - Open[bar]) / (High[bar] - Low[bar])
緑色の線によって生成されたオシレータシグナルを計算するには次の式を使用します。
Osc=Sum(Period) / Sum(Abs(Period)) * 100
ここで
- Sum(Period) - 期間のソース信号の和
- Sum(Abs(Period)) - 期間の絶対的なソース信号値の合計
赤い線は始まるバーでの再描画期間が大きい場合に再描画するHodrick-Prescottフィルターです。そのためには、より信頼性の高い結果を得るために2の期間を使用することをお勧めします。
もともとこのインディケータはMQL4で書かれ2009年8月15日にコードベースに公開されました。
図1 geTrendOsc トレンドオシレータ
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12521
