Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Trend Oscillator - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Nikolay Kositsin
- Visualizações:
- 1733
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor:
Evgeniy Gutorov
Um indicador oscilador de tendência. O principal algoritmo para obter os sinais de fonte utiliza a seguinte fórmula:
InputSeries[bar] = (Close[bar] - Open[bar]) / (High[bar] - Low[bar])
Para calcular o sinal do oscilador gerado pela linha verde, usamos a seguinte fórmula:
Osc=Sum(Period) / Sum(Abs(Period)) * 100
onde:
- Sum(Period) - uma soma de valores da fonte do sinal para um período;
- Sum(Abs(Period)) - uma soma de valores absolutos da fonte do sinal para um período.
A linha vermelha é o filtro Hodrick-Prescott que redesenha se o período de nas barras iniciais for muito grande. Por esse motivo é melhor usar o período igual 2 para obter resultados mais confiáveis.
Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado pela primeira na Base de Código em 2009/08/15.
Fig. 1 O indicador geTrendOsc trend oscillator
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12521
Análise fundamental usando reguladorasKeyFinder 2.0
O script encontra pontos pivot DeMark, exibe-os no gráfico e indica as suas dimensões.
O indicador mostra a tendência e o movimento lateral dos preços.Geo_InnerBar
Indicador de barras internas que mostra a localização da consolidação temporária de preços.