Autor:

Evgeniy Gutorov

Um indicador oscilador de tendência. O principal algoritmo para obter os sinais de fonte utiliza a seguinte fórmula:

InputSeries[bar] = (Close[bar] - Open[bar]) / (High[bar] - Low[bar])

Para calcular o sinal do oscilador gerado pela linha verde, usamos a seguinte fórmula:

Osc=Sum(Period) / Sum(Abs(Period)) * 100

onde:

Sum(Period) - uma soma de valores da fonte do sinal para um período;

Sum(Abs(Period)) - uma soma de valores absolutos da fonte do sinal para um período.

A linha vermelha é o filtro Hodrick-Prescott que redesenha se o período de nas barras iniciais for muito grande. Por esse motivo é melhor usar o período igual 2 para obter resultados mais confiáveis.

Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado pela primeira na Base de Código em 2009/08/15.

Fig. 1 O indicador geTrendOsc trend oscillator