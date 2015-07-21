请观看如何免费下载自动交易
有趣的脚本？
让其他人评价
喜欢这个脚本？
Indicator Arrows II - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 2876
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
当满足一个或两个以下指标时，在图表窗口绘制向上/向下箭头:
- Moving Average;
- Moving Average Convergence/Divergence (MACD);
- Oscillator of Moving Averages (OsMA);
- Stochastic Oscillator;
- Relative Strength Index (RSI);
- Commodity Channel Index (CCI);
- Relative Vigor Index (RVI);
- Average Directional Index (ADX);
- Triple Exponential Average;
- Bollinger Bands.
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/12465
