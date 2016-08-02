Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Indicator Arrows II - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 2013
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Indikator zeichnet Aufwärts/Abwärts-Pfeile im Chartfenster wenn die Bedingungen von einem oder zwei der folgenden Indikatoren erfüllt sind:
- Moving Average;
- Moving Average Convergence/Divergence (MACD);
- Oscillator of Moving Averages (OsMA);
- Stochastic Oscillator;
- Relative Strength Index (RSI);
- Commodity Channel Index (CCI);
- Relative Vigor Index (RVI);
- Average Directional Index (ADX);
- Triple Exponential Average;
- Bollinger Bands;
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/12465
Back to the Future
Fundamentalanalyse mit Regulierungsbehörden.KeyFinder 2.0
Dieses Skript findet DeMark Pivot-Punkte, blendet diese auf dem Chart ein und zeigt deren Dimensionen an.
Klasse zum Einstellen und Überprüfen Ihrer Handelszeit
CTimeControl Klasse zum Einbinden in Ihren EA für einfache Einstellung und Überprüfung Ihrer eigenen Handelszeit.Trend Oscillator
Ein Trend-Oszillator der den Hodrick-Prescott Filter verwendet.