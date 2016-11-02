コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

矢印指標 II - MetaTrader 5のためのインディケータ

Ernst Van Der Merwe | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
2182
評価:
(54)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

この指標は、条件が下記の指標の1つまたは2つで満たされている場合にチャートウィンドウで上下バッファ矢印をプロットします。

MetaTrader 5 矢印指標

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/12465

値チャートシングル 値チャートシングル

計算は元の値チャートと同じですが、この指標は終値チャートのみとライン指標を表示します。

ローソク足サイズの情報 ローソク足サイズの情報

この指標は、ピップ単位でローソク足のと髭のサイズに関する情報を示します。

取引時間を設定/確認するクラス 取引時間を設定/確認するクラス

CTimeControlクラスはEAにインクルードされて簡単に取引時間を設定/確認することができます。

フラクタルジグザグ フラクタルジグザグ

この指標はFractalZigZagNoRepaintのMQL5版で、スイングの高値と安値を表示します。