矢印指標 II - MetaTrader 5のためのインディケータ
この指標は、条件が下記の指標の1つまたは2つで満たされている場合にチャートウィンドウで上下バッファ矢印をプロットします。
- 移動平均
- 移動平均収束拡散法（Moving Average Convergence/Divergence、MACD）
- 移動平均オシレータ（Oscillator of Moving Averages、OsMA）
- ストキャスティクス
- 相対強度指数（Relative Strength Index、RSI）
- コモディティ チャネル指数（Commodity Channel Index、CCI）
- 相対活力指数（Relative Vigor Index、RVI）
- 平均方向性指数（Average Directional Index、ADX）
- 3 重指数移動平均（Triple Exponential Average）
- ボリンジャーバンド
