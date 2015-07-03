CodeBaseРазделы
Indicator Arrows II - индикатор для MetaTrader 5

Ernst Van Der Merwe | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
6628
Рейтинг:
(54)
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор строит буферные стрелки вверх/вниз в окне графика при выполнении условий для одного или двух следующих индикаторов:

Индикатор Arrows для MetaTrader 5

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/12465

