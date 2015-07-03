Смотри, как бесплатно скачать роботов
Indicator Arrows II - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 6628
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор строит буферные стрелки вверх/вниз в окне графика при выполнении условий для одного или двух следующих индикаторов:
- Moving Average;
- Moving Average Convergence/Divergence (MACD);
- Oscillator of Moving Averages (OsMA);
- Stochastic Oscillator;
- Relative Strength Index (RSI);
- Commodity Channel Index (CCI);
- Relative Vigor Index (RVI);
- Average Directional Index (ADX);
- Triple Exponential Average;
- Bollinger Bands;
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/12465
