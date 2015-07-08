Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Indicator Arrows II - indicador para MetaTrader 5
- 9386
O indicador de plota setas do buffer para cima/baixo na janela do gráfico quando estiverem reunidas as condições em um ou dois dos seguintes indicadores:
- Média Móvel;
- Moving Average Convergence/Divergence (MACD);
- Oscilador de Médias Móveis (OSMA);
- Oscilador Estocástico;
- Índice de Força Relativa (RSI);
- Commodity Channel Index (CCI);
- Relative Vigor Index (RVI);
- Average Directional Index (ADX);
- Média Móvel Exponencial Tripla;
- Bandas de Bollinger;
