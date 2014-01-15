CodeBaseSeções
Experts

Servidor DDE - expert para MetaTrader 5

Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Publicado por:
[Excluído]
Visualizações:
12754
Avaliação:
(66)
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

RickD e2e-fx.net

Seria muito ruim esta pequena ferramenta acumular poeira.

Na verdade, ela foi projetada para MetaTrader 4 (MQL4), mas, com pequenos ajustes, ela funciona muito bem no MetaTader 5 (MQL5). Ele é um pequeno aplicativo MFC (servidor DDE).

Todos os dados que ficam disponíveis em MQL5 podem ser exportados através desta interface DDE (por exemplo, dados em tempo real para o Excel).

Exemplo MQL5 (Expert Advisor):

Exportação dos dados em tempo real do MQL5 a cada segundo com a ajuda do tratamento da função evento OnTimer().

  • Nome de uma empresa que atende a conta.
  • Hora do servidor.
  • Média Móvel atual (EMA 21).

Comentários:

Descompacte o aplicativo do MFC (servidor DDE) e incialize-o.

Servidor DDE

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/1246

