Servidor DDE - expert para MetaTrader 5
- [Excluído]
- 12754
-
Autor real:
RickD e2e-fx.net
Seria muito ruim esta pequena ferramenta acumular poeira.
Na verdade, ela foi projetada para MetaTrader 4 (MQL4), mas, com pequenos ajustes, ela funciona muito bem no MetaTader 5 (MQL5). Ele é um pequeno aplicativo MFC (servidor DDE).
Todos os dados que ficam disponíveis em MQL5 podem ser exportados através desta interface DDE (por exemplo, dados em tempo real para o Excel).
Exemplo MQL5 (Expert Advisor):
Exportação dos dados em tempo real do MQL5 a cada segundo com a ajuda do tratamento da função evento OnTimer().
- Nome de uma empresa que atende a conta.
- Hora do servidor.
- Média Móvel atual (EMA 21).
Comentários:
Descompacte o aplicativo do MFC (servidor DDE) e incialize-o.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/1246
