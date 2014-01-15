La idea básica de este simple sistema de cruce de MA es la utilización y posibles usos del Asistente de Expertos. Solo está implementada la llamada a la función Direction()que cuenta con una simple señalización de compra y venta cuando la MA rápida está cruzando la señal de la media móvil lenta.

El marco temporal se puede ajustar como parámetro de entrada. El módulo de señal tiene que ser guardado en: "MQL5\Include\Signal". El sistema simple de cruce de movimiento adaptativo será visible como una señal dentro del Asistente del Asesor Experto y le dará un valor de 100 o -100 dependiendo de la dirección







Ejemplo de entrada de señal corto y largo:



