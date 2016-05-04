CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
DDE - Server - Experte für den MetaTrader 5

RickD e2e-fx.net
[Gelöscht]
4211
(66)
RickD e2e-fx.net

Es wäre zu schade, wenn dieses kleine Tool Staub ansetzen würde.

Ursprünglich für MetaTrader 4 (MQL4) entworfen, funktioniert es mit kleinen Anpassungen exzellent in MetaTader 5 (MQL5). Es ist eine kleine MFC Anwendung (DDE Server).

Alle Daten die in MQL5 verfügbar werden können mit diesem DDE Interface exportiert werden (z.Bsp. Livedaten an Excel).

MQL5 Beispiel (Expert Advisor):

Exportiert MQL5 Livedaten jede Sekunde mit Hilfe der Event-Handlung Funktion OnTimer().

  • Name der Firma, die den Account anbietet.
  • Serverzeit.
  • Aktueller Moving Average (EMA 21).

MFC Anwendung (DDE Server)  entpacken und ausführen.

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/1246

