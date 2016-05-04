und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
DDE - Server - Experte für den MetaTrader 5
- Veröffentlicht:
- [Gelöscht]
- Ansichten:
- 4211
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Real Autor:
RickD e2e-fx.net
Es wäre zu schade, wenn dieses kleine Tool Staub ansetzen würde.
Ursprünglich für MetaTrader 4 (MQL4) entworfen, funktioniert es mit kleinen Anpassungen exzellent in MetaTader 5 (MQL5). Es ist eine kleine MFC Anwendung (DDE Server).
Alle Daten die in MQL5 verfügbar werden können mit diesem DDE Interface exportiert werden (z.Bsp. Livedaten an Excel).
MQL5 Beispiel (Expert Advisor):
Exportiert MQL5 Livedaten jede Sekunde mit Hilfe der Event-Handlung Funktion OnTimer().
- Name der Firma, die den Account anbietet.
- Serverzeit.
- Aktueller Moving Average (EMA 21).
Kommentare:MFC Anwendung (DDE Server) entpacken und ausführen.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/1246
Handelssystem, das den AnchoredMomentum Indikator verwendetInd_2 Line+1
Der Indikator für Spread-Arbitragesituationen von zwei Instrumenten
Der Indikator überträgt die Preisdaten in das neue Koordinatensystem mit Verschiebung der Preisachse (Ordinatenachse).2XMA
Das MACD Histogramm wird unter Verwendung von zwei Signallinien in den Preischart des Assets gezeichnet.