RickD e2e-fx.net

Es wäre zu schade, wenn dieses kleine Tool Staub ansetzen würde.

Ursprünglich für MetaTrader 4 (MQL4) entworfen, funktioniert es mit kleinen Anpassungen exzellent in MetaTader 5 (MQL5). Es ist eine kleine MFC Anwendung (DDE Server).

Alle Daten die in MQL5 verfügbar werden können mit diesem DDE Interface exportiert werden (z.Bsp. Livedaten an Excel).

MQL5 Beispiel (Expert Advisor):

Exportiert MQL5 Livedaten jede Sekunde mit Hilfe der Event-Handlung Funktion OnTimer().

Name der Firma, die den Account anbietet.

Serverzeit.



Aktueller Moving Average (EMA 21).

Kommentare:

MFC Anwendung (DDE Server) entpacken und ausführen.