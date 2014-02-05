代码库部分
EA

DDE - Server - MetaTrader 5EA

发布者:
[删除]
显示:
4846
等级:
(66)
已发布:
已更新:
实际作者:

RickD e2e-fx.net

糟糕的是, 这个小工具会收集灰尘。

事实上它针对 MetaTrader 4 (MQL4) 设计, 但经过小调整, 它在 MetaTader 5 (MQL5) 中也工作的很好。它是一个小的 MFC 应用 (DDE 服务器)。

所有数据在 MQL5 中变得可用, 并可通过这个 DDE 接口导出 (例如, 实盘数据至 Excel)。

MQL5 例子 (EA):

在事件处理函数 OnTimer() 帮助下, 可以每秒钟导出 MQL5 实盘数据。

  • 公司名称作为帐户的名。
  • 服务器时间。
  • 当前均线 (EMA 21)。

注释:

MFC 应用 (DDE 服务器)  解压缩并运行。

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/1246

