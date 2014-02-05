请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
DDE - Server - MetaTrader 5EA
- 发布者:
- [删除]
- 显示:
- 4846
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
实际作者:
RickD e2e-fx.net
糟糕的是, 这个小工具会收集灰尘。
事实上它针对 MetaTrader 4 (MQL4) 设计, 但经过小调整, 它在 MetaTader 5 (MQL5) 中也工作的很好。它是一个小的 MFC 应用 (DDE 服务器)。
所有数据在 MQL5 中变得可用, 并可通过这个 DDE 接口导出 (例如, 实盘数据至 Excel)。
MQL5 例子 (EA):
在事件处理函数 OnTimer() 帮助下, 可以每秒钟导出 MQL5 实盘数据。
- 公司名称作为帐户的名。
- 服务器时间。
- 当前均线 (EMA 21)。
注释:MFC 应用 (DDE 服务器) 解压缩并运行。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/1246
Ind_2 Line+1
从两个金融工具的点差中套利的指标LineBreakOnChart
在主图表中的 (三个) 线形反转指标
字符串 - 处理字符串的函数库
处理字符串的函数库: StringToArray, StringToPeriod and PeriodToStringCheckHistory - 检查并加载历史功能
历史加载功能, 由 MetaQuotes 的版本稍加修改