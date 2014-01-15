Mira cómo descargar robots gratis
JPAlonso-modoki - Asesor Experto para MetaTrader 5
- 1830
Actualizado:
Modificación del generado.
Se utiliza el indicador Envelopes, periodo 200, desviación 0.35.
//+------------------------------------------------------------------+ //| "Votando" que el precio sube. | //| INPUT: no. | //| OUTPUT: número de "votos" a favor de la subida. | //| REMARK: no. | //+------------------------------------------------------------------+ int CSignalEnvelopes::LongCondition() { int result=0; int idx =StartIndex(); double close=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK); double upper=Upper(idx); double lower=Lower(idx); double width=upper-lower; double ma=lower+width/2; if(close<=lower || (close<upper && close>ma)) result=100; //--- return the result return(result); } //+------------------------------------------------------------------+ //| "Votando" que el precio baja. | //| INPUT: no. | //| OUTPUT: número de "votos" a favor de la bajada. | //| REMARK: no. | //+------------------------------------------------------------------+ int CSignalEnvelopes::ShortCondition() { int result =0; int idx =StartIndex(); double close=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID); double upper=Upper(idx); double lower=Lower(idx); double width=upper-lower; double ma=lower+width/2; if(close>=upper || (close>lower && close<ma)) result=100; //--- return the result return(result); } //+------------------------------------------------------------------+
No pude adivinar el "Misterio de la primera semana", así que simplemente coloqué un temporizador.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Función de gestión de eventos de "Tick" | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { if(PositionSelect(Symbol())) return; if(TimeCurrent() < D'2012.10.08 10:55') return; ExtExpert.OnTick(); }
El gráfico superior muestra los resultados reales, debajo los resultados del test.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/1288
