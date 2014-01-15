CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Asesores Expertos

JPAlonso-modoki - Asesor Experto para MetaTrader 5

Atsushi Yamanaka | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1830
Ranking:
(43)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Modificación del generado.

Se utiliza el indicador Envelopes, periodo 200, desviación 0.35.

//+------------------------------------------------------------------+
//| "Votando" que el precio sube.                                    |
//| INPUT:  no.                                                      |
//| OUTPUT: número de "votos" a favor de la subida.                  |
//| REMARK: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
int CSignalEnvelopes::LongCondition()
  {
   int result=0;
   int idx   =StartIndex();
   double close=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK);
   double upper=Upper(idx);
   double lower=Lower(idx);
   double width=upper-lower;
   double ma=lower+width/2;
   if(close<=lower || (close<upper && close>ma))
      result=100;
//--- return the result
   return(result);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| "Votando" que el precio baja.                                    |
//| INPUT:  no.                                                      |
//| OUTPUT: número de "votos" a favor de la bajada.                  |
//| REMARK: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
int CSignalEnvelopes::ShortCondition()
  {
   int result  =0;
   int idx     =StartIndex();
   double close=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
   double upper=Upper(idx);
   double lower=Lower(idx);
   double width=upper-lower;
   double ma=lower+width/2;
   if(close>=upper || (close>lower && close<ma))
      result=100;
//--- return the result
   return(result);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

 No pude adivinar el "Misterio de la primera semana", así que simplemente coloqué un temporizador.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Función de gestión de eventos de "Tick"                          |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
   if(PositionSelect(Symbol())) return;
   if(TimeCurrent() < D'2012.10.08 10:55') return;
   
   ExtExpert.OnTick();
  }

 

El gráfico superior muestra los resultados reales, debajo los resultados del test.

compare-chart 

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/1288

Módulo de señal para el comercio: Señal simple de cruce de MA Módulo de señal para el comercio: Señal simple de cruce de MA

Señal simple de cruce de MA para el Asistente del Asesor Experto

Self Learning Experts Self Learning Experts

Asesor Experto Autoaprendizaje.

DDE - Server DDE - Server

Exportar datos reales de MQL5 a Excel (DDE).

isNormalDist isNormalDist

La prueba de normalidad de Shapiro-Wilk.