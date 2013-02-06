Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
DDE - Server - эксперт для MetaTrader 5
- Опубликовал:
- [Удален]
- Просмотров:
- 7928
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
RickD e2e-fx.net
It would be too bad for this little tool to gather dust.
Изначально данная программа предназначалась для MetaTrader 4 (MQL4), но с небольшими изменениями отлично работает и в MetaTader 5 (MQL5). Это небольшое MFC приложение (DDE сервер).
Любые данные, которые становятся доступными в MQL5, могут быть экспортированы с использованием этого DDE интерфейса (например, в Excel).
Пример эксперта
Экспорт реальных данных происходит каждую секунду при помощи функции обработки событий OnTimer().
- Название компании которая обслуживает счет.
- Время сервера.
- Текущее скользящее среднее (EMA 21).
Комментарии:Нужно распаковать MFC приложение (DDE server) и запустить.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/1246
Индикатор для определения разворотов тренда на основе полос БоллинджераRAVI_FX_Fisher
Ненормированный осциллятор с использованием преобразования Фишера
Советник "отлавливает" изменения позиций (открытие, разворот, закрытие, срабатывание стоп-лосса, тейк-профита) и, в зависимости от настроек, проигрывает звуковой файл, выводит алерт или отправляет e-mail.Ma_Distance_From_Price
Семафорный сигнальный индикатор для моментов, когда сила тренда, измеряемая по отклонению цены от мувинга, выше фиксированного предела.