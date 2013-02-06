CodeBaseРазделы
DDE - Server - эксперт для MetaTrader 5

Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
It would be too bad for this little tool to gather dust.

Изначально данная программа предназначалась для MetaTrader 4 (MQL4), но с небольшими изменениями отлично работает и в MetaTader 5 (MQL5). Это небольшое MFC приложение (DDE сервер).

Любые данные, которые становятся доступными в MQL5, могут быть экспортированы с использованием этого DDE интерфейса (например, в Excel).

Пример эксперта

Экспорт реальных данных происходит каждую секунду при помощи функции обработки событий OnTimer().

  • Название компании которая обслуживает счет.
  • Время сервера.
  • Текущее скользящее среднее (EMA 21).

Комментарии:

Нужно распаковать MFC приложение (DDE server) и запустить.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/1246

