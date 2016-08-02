und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Back to the Future - Experte für den MetaTrader 5
- Alexander Pavlov
- 837
Finanzaufsichtsbehörden und Agenturen sagen Fondsgewinne vorher. Zu diesem Zweck veröffentlichen sie verschiedenen Bewertungen und Charts.
Eine Person kann nur einen Chart sehen - die Quotierungen der Agentur. Dieser Chart beschreibt also die "Zukunft" des Forex. Und wir werden den Chart für den Handel benützen.
Ein Beispiel (Moody's ist Forex 75 Minuten voraus):
Die Abbildung zeigt, dass der Roboter zwei Balken von 0.5 Punkten bildet und prüft, ob der Preis über einen dieser Balken hinaus geht. Wenn der Preis über einen Balken hinausgeht, protokolliert der Roboter die benötigte Zeit und öffnet zu dieser Zeit eine Position.
Hinweis: die Dauer der Balken beträgt 75 min und sie zeigen die Zukunft von Forex.
Einstellungen
Um den Expert zu verwenden, müssen Sie das Terminal einstellen: gehen Sie zu Werkzeuge > Optionen > Expert Advisors stellen Sie die Optionen wie im Screenshot gezeigt ein:
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12442
CTimeControl Klasse zum Einbinden in Ihren EA für einfache Einstellung und Überprüfung Ihrer eigenen Handelszeit.