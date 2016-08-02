Finanzaufsichtsbehörden und Agenturen sagen Fondsgewinne vorher. Zu diesem Zweck veröffentlichen sie verschiedenen Bewertungen und Charts.

Eine Person kann nur einen Chart sehen - die Quotierungen der Agentur. Dieser Chart beschreibt also die "Zukunft" des Forex. Und wir werden den Chart für den Handel benützen.

Ein Beispiel (Moody's ist Forex 75 Minuten voraus):

Die Abbildung zeigt, dass der Roboter zwei Balken von 0.5 Punkten bildet und prüft, ob der Preis über einen dieser Balken hinaus geht. Wenn der Preis über einen Balken hinausgeht, protokolliert der Roboter die benötigte Zeit und öffnet zu dieser Zeit eine Position.

Hinweis: die Dauer der Balken beträgt 75 min und sie zeigen die Zukunft von Forex.

Einstellungen

Um den Expert zu verwenden, müssen Sie das Terminal einstellen: gehen Sie zu Werkzeuge > Optionen > Expert Advisors stellen Sie die Optionen wie im Screenshot gezeigt ein: