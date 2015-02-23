CodeBaseРазделы
Back to the Future - эксперт для MetaTrader 5

Jakub Jirka
Опубликовал:
Alexander Pavlov
Просмотров:
5368
Рейтинг:
(24)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
Регуляторы или финансовые агентства служат для прогноза прибыли ценных бумаг. Для этого они публикуют разные рейтинги и графики.

Частному лицу можно увидеть только один график — это котировки самого агентства. Итак, этот график рисует "будущее" Форекса. По этому графику и будем торговать.

Пример:

Moody's опережает форекс на 75 минут

Из рисунка видно, что робот строит два бара по 0,5 пункта и смотрит, чтобы цена вышла за эти бары. Как только цена выйдет за пределы бара — робот фиксирует время, которое для этого потребовалось и открывает позицию на это время.

Примечание: продолжительность баров 75 мин. (и они показывают "будущее" на Форексе).

Настройки

Для работы советника нужно настроить терминал: зайдите в Сервис > Настройки > Советники и сделайте как на картинке:

Советник Back to the Future

Заключение

Рекомендую ставить советника на акции JPM или BAC, а еще лучше на BBT, PNC, FAZ или FAS. Рекомендацию взял со статьи: http://superscalper.ru/new/sektora-arbitrazh.html. А впрочем, робота можно поставить и на Citigroup (который указан в настройках советника).

Приложены параметры для советника — они работают на графике SLB, CVX.

