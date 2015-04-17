代码库部分
EA

回到未来 - MetaTrader 5EA

Alexander Pavlov
金融监管和机构预测资金盈利。为此目的他们发布多种等级和图表。

一个人只能看到一张图表 - 该机构自己的报价。因此这张图表是 Forex 的 "未来" 轮廓。并且我们可以使用这张图表来进行交易。

一个例子 (Moody 领先 Forex 75 分钟):

Moody 领先 Forex 75 分钟

此图示意，机器人构建两根 0.5 点的柱线，并检查价格是否超出这两根柱线。一旦价格超出柱线, 机器人记录所需时间, 并同时开仓。

注: 柱线区间是 75 分钟, 而且它们视为 Forex 的 "未来"。

设置

为了使用此 EA 您需要设置设置终端: 来到 工具 > 选项 > 智能程序 按照截图设置选项:

返回 EA 的设置

