回到未来
Alexander Pavlov
1545
金融监管和机构预测资金盈利。为此目的他们发布多种等级和图表。
一个人只能看到一张图表 - 该机构自己的报价。因此这张图表是 Forex 的 "未来" 轮廓。并且我们可以使用这张图表来进行交易。
一个例子 (Moody 领先 Forex 75 分钟):
此图示意，机器人构建两根 0.5 点的柱线，并检查价格是否超出这两根柱线。一旦价格超出柱线, 机器人记录所需时间, 并同时开仓。
注: 柱线区间是 75 分钟, 而且它们视为 Forex 的 "未来"。
设置
为了使用此 EA 您需要设置设置终端: 来到 工具 > 选项 > 智能程序 按照截图设置选项:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/12442
KeyFinder 2.0
这款脚本搜索 DeMark 的轴点, 并在图表上显示它们, 同时指示它们的尺度。KeyLevels
带有整数位 00, 20, 50, 80 的价格级别指标。