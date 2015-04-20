Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Back to the Future (Volta para o Futuro) - expert para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Alexander Pavlov
- Visualizações:
- 1476
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Agências fianceiras reguladoras preveêm os lucros dos fundos. Para este propósito, eles publicam várias classificações e gráficos.
Um indivíduo pode ver apenas um gráfico - cotações da própria agência. Então este gráfico descreve o "futuro" do Forex. E nós negociamos utilizando este gráfico.
Um exemplo ( a Agência Moody está na frente do Forex por 75 minutos):
A figura mostra que o robô constrói duas barras de 0.5 pontos e verifica se o preço extrapolou estas barras. O preço extrapolando a barra, o robô registra o tempo necessário e abre uma posição neste momento.
Nota: a duração de barras é de 75 min e elas mostram o "futuro" de Forex.
Configurações
Para utilizar o expert é necessário configurar o terminal: Ferramentas > Opções> Expert Advisors definir as opções como mostra a imagem:
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12442
O script encontra pontos pivot DeMark, exibe-os no gráfico e indica as suas dimensões.KeyLevels
Indicador do nível de preços com números redondos tipo: 00, 20, 50, 80.
Um oscilador de tendência que usa o filtro Hodrick-Prescott.ind_aMU
O indicador mostra a tendência e o movimento lateral dos preços.