CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

Back to the Future (Volta para o Futuro) - expert para MetaTrader 5

Jakub Jirka | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Publicado por:
Alexander Pavlov
Visualizações:
1476
Avaliação:
(24)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Agências fianceiras reguladoras preveêm os lucros dos fundos. Para este propósito, eles publicam várias classificações e gráficos.

Um indivíduo pode ver apenas um gráfico - cotações da própria agência. Então este gráfico descreve o "futuro" do Forex. E nós negociamos utilizando este gráfico.

Um exemplo ( a Agência Moody está na frente do Forex por 75 minutos):

A Agência Moody está na frente do Forex por 75 minutos

A figura mostra que o robô constrói duas barras de 0.5 pontos e verifica se o preço extrapolou estas barras. O preço extrapolando a barra, o robô registra o tempo necessário e abre uma posição neste momento.

Nota: a duração de barras é de 75 min e elas mostram o "futuro" de Forex.

Configurações

Para utilizar o expert é necessário configurar o terminal: Ferramentas > Opções> Expert Advisors definir as opções como mostra a imagem:

Configurações do Expert Back to the Future

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12442

KeyFinder 2.0 KeyFinder 2.0

O script encontra pontos pivot DeMark, exibe-os no gráfico e indica as suas dimensões.

KeyLevels KeyLevels

Indicador do nível de preços com números redondos tipo: 00, 20, 50, 80.

Trend Oscillator Trend Oscillator

Um oscilador de tendência que usa o filtro Hodrick-Prescott.

ind_aMU ind_aMU

O indicador mostra a tendência e o movimento lateral dos preços.