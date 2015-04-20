Agências fianceiras reguladoras preveêm os lucros dos fundos. Para este propósito, eles publicam várias classificações e gráficos.

Um indivíduo pode ver apenas um gráfico - cotações da própria agência. Então este gráfico descreve o "futuro" do Forex. E nós negociamos utilizando este gráfico.

Um exemplo ( a Agência Moody está na frente do Forex por 75 minutos):

A figura mostra que o robô constrói duas barras de 0.5 pontos e verifica se o preço extrapolou estas barras. O preço extrapolando a barra, o robô registra o tempo necessário e abre uma posição neste momento.

Nota: a duração de barras é de 75 min e elas mostram o "futuro" de Forex.

Configurações

Para utilizar o expert é necessário configurar o terminal: Ferramentas > Opções> Expert Advisors definir as opções como mostra a imagem: