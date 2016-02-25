無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Back to the Future - MetaTrader 5のためのエキスパート
- Alexander Pavlov
- 715
内容
金融規制や機関は資金の利益を予測します。この目的のために、彼らは様々な評価やチャートを公開します。
個人は1つのチャートのみを見ることができます。機関の相場です。よって、このチャートは、外国為替の「未来」を概説します。そして、我々はこのチャートを使用して取引を行います。
例（Moody's は外国為替より75分先です）。
図は、ロボットが0.5ポイントのバーを2つ構築して価格がこれらのバーの外に出るかどうかを確認することを示しています。価格がバーの外に行った場合は、ロボットが必要な時間を記録し、この時点で注文を出します。
注意事項：バーの継続時間は75分であり、外国為替の「未来」を示しています。
設定
エキスパートを使用するためには、端末を設定する必要があります。ツール > オプション > Expert Adviser に移動して、スクリーンショットにみられるようにオプションを設定します。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12442
