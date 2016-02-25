コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

Back to the Future - MetaTrader 5のためのエキスパート

Jakub Jirka | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
発行者:
Alexander Pavlov
ビュー:
715
評価:
(24)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

内容

金融規制や機関は資金の利益を予測します。この目的のために、彼らは様々な評価やチャートを公開します。

個人は1つのチャートのみを見ることができます。機関の相場です。よって、このチャートは、外国為替の「未来」を概説します。そして、我々はこのチャートを使用して取引を行います。

例（Moody's は外国為替より75分先です）。

MMoody's は外国為替より75分先です

図は、ロボットが0.5ポイントのバーを2つ構築して価格がこれらのバーの外に出るかどうかを確認することを示しています。価格がバーの外に行った場合は、ロボットが必要な時間を記録し、この時点で注文を出します。

注意事項：バーの継続時間は75分であり、外国為替の「未来」を示しています。

設定

エキスパートを使用するためには、端末を設定する必要があります。ツール > オプション > Expert Adviser に移動して、スクリーンショットにみられるようにオプションを設定します。

バック・トゥ・ザ・フューチャー Expert Adviser の設定

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12442

KeyFinder 2.0 KeyFinder 2.0

このスクリプトは、デマーク（DeMark）方式のピボットポイントを検索してチャート上に表示し、それらのディメンションを示します。

KeyLevels KeyLevels

00、20、50、80のラウンドナンバーで価格レベルを示すインディケータ。

トレンドオシレータ トレンドオシレータ

Hodrick-Prescottフィルターを使用するトレンドオシレータ

ind_aMU ind_aMU

このインディケータはトレンドとサイド（フラット）価格の動きを示します。