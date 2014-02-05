该指标有三条线:

绿线是第一个金融工具的均线;

蓝线是第二个金融工具的均线;

该金融工具的线宽暴增: 天蓝色是发散, 红色是收敛。

当金融工具从强发散开始收敛的时候, 上边线为卖与下边线为买, 同时并发。当金融工具的均线交叉, 建议平仓。

此外, 指标计算交易量, 以保证金融工具的波动平衡。计算结果显示在指标的右上角。在金融工具名称的左侧是计算出的相对于价格的交易量。例如, VTB24 股份的成本约5美分, 而 Sberbank 银行股份约 100 卢布。它们的权重比例不应是 1:1。然而, 这种方法不适合于外汇市场。因此, 作者提出了手数计算的第二个版本。它被显示在金融工具名称的右侧。手数的计算要兼顾帐户资产波动, 合约大小, 最小价格变化和即时价的计算。





MoneyManagment.mqh: