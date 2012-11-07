Индикатор имеет три линии:

Зелёная - усреднённая линия индекса цены первого инрструмента;

Синяя - усреднённая линия индекса цены второго инрструмента;

Линия ширины разбежки инструментов: голубая - когда идёт расхождение, красная - когда схождение.

При довольно сильном расхождении в тот момент, когда инструменты начинают сходиться верхний - рекомендуется продать, а нижний - купить одновременно. Закрытие позиций рекомендуется производить при пересечении линий инструментов.

Кроме того индикатор вычисляет объёмы сделок, которые необходимо совершить для уравновешивания волатильности инструментов. Результаты вычислений отображаются в верхнем правом углу индикатора. Слева от названия инструменты - вычислены объёмы, относительно цен инструментов. Например акции ВТБ24 стоят примерно 5 копеек, а акции Сбербанка - около 100 рублей. Понятно, что их вес нужно сопоставлять не как 1:1. Однако такой подход не годится для рынка FOREX. Поэтому авторы предложили второй вариант расчёта лотов. Он отображается справа от названий инструментов. Такие лоты получились при учёте волатильности обоих активов, их размеров контракта, минимальных изменений цен и расчётных стоимостей тиков.





MoneyManagment.mqh: