Dieses Skript findet DeMark Pivot-Punkte, blendet diese auf dem Chart ein und zeigt deren Dimensionen an.

Dieses Skript hat praktisch die gleiche Funktionalität wie KeyFinder. Es gibt keine visuellen Unterschiede bis auf den Button, der das Skript und alle assoziierten Objekte vom Chart löscht.

Abb. 1. RTS Index Futures Chart nach Anwendung des KeyFinder 2.0 Skriptes

Obwohl das Skript optisch und funktional nicht geändert wurde, wurde es im Code doch erheblich geändert.

die CKeyFinder Klasse wurde für das Skript erstellt.





Abb. 2. CKeyFinder class

Der Code der Klasse steht unten. Da ich versucht habe Kommentare so detailliert wie möglich zu verfassen, sollten Sie keine Probleme haben.

#property copyright "Trofimov Pavel" #property link "trofimovpp@mail.ru" class CKeyFinder { private : int MinDimension; int MaxBars; protected : int getHighDimension( MqlRates &tmpRates[], int tmp_i, int tmp_iCod); int getLowDimension( MqlRates &tmpRates[], int tmp_i, int tmp_iCod); public : CKeyFinder(); ~CKeyFinder(); int GetMinDimension(); void SetMinDimension( int temp_Val); int GetMaxBars(); void SetMaxBars( int temp_Val); void FindUpKeyPoints( int temp_iCod, MqlRates &temp_rates[]); void FindLowKeyPoints( int temp_iCod, MqlRates &temp_rates[]); int CleanChart(); }; int CKeyFinder::getHighDimension( MqlRates &tmpRates[], int tmp_i, int tmp_iCod) { int k= 1 ; while ((tmpRates[tmp_i].high>tmpRates[tmp_i+k].high) && (tmpRates[tmp_i].high>tmpRates[tmp_i-k].high) && ((tmp_i+k)<(tmp_iCod)) && ((tmp_i-k)> 0 )) k++; if (((tmp_i+k)==tmp_iCod) || ((tmp_i-k)== 0 )) k=- 1 ; return (k); }; int CKeyFinder::getLowDimension( MqlRates &tmpRates[], int tmp_i, int tmp_iCod) { int k= 1 ; while ((tmpRates[tmp_i].low<tmpRates[tmp_i+k].low) && (tmpRates[tmp_i].low<tmpRates[tmp_i-k].low) && ((tmp_i+k)<(tmp_iCod)) && ((tmp_i-k)> 0 )) k++; if (((tmp_i+k)==tmp_iCod) || ((tmp_i-k)== 0 )) k=- 1 ; return (k); }; int CKeyFinder::GetMinDimension(){ return (MinDimension);}; void CKeyFinder::SetMinDimension( int temp_Val) { if (temp_Val> 1 ) MinDimension=temp_Val; else { MessageBox ( "The set dimension is too low." + "

" + "Die Standarddimension von 5 wird verwendet" , "Warnung!" , MB_OK + MB_ICONWARNING ); MinDimension= 5 ; }; }; int CKeyFinder::GetMaxBars() { return (MaxBars);}; void CKeyFinder::SetMaxBars( int temp_Val) { int SMaxBars= Bars ( Symbol (), 0 ); if (SMaxBars<temp_Val) { temp_Val=SMaxBars; MessageBox ( "Der MaxBars Parameter ist zu gross." + "

" + "Nur " + IntegerToString (temp_Val)+ " Balken werden für die Berechnung verwendet." , "Warning!" , MB_OK + MB_ICONWARNING ); }; if (temp_Val<( 2 *MinDimension)) { MessageBox ( "Die angegebene Anzahl von Balken ist zu klein." + "

" + "Der Standardwert 300 wird verwendet" , "Warnung!" , MB_OK + MB_ICONWARNING ); temp_Val= 300 ; }; MaxBars=temp_Val; }; void CKeyFinder::FindUpKeyPoints( int temp_iCod, MqlRates &temp_rates[]) { int HD= 1 ; for ( int i=temp_iCod-MinDimension; i>(MinDimension- 1 ); i--) { HD=getHighDimension(temp_rates,i,temp_iCod); if ((HD>=MinDimension) || (HD==- 1 )) { string Ob_Name= "KF_Label" + IntegerToString (i); if (HD!=- 1 ) { ObjectCreate ( 0 ,Ob_Name, OBJ_TEXT , 0 ,temp_rates[i].time,temp_rates[i].high); ObjectSetInteger ( 0 ,Ob_Name, OBJPROP_ANCHOR , 0 , ANCHOR_LOWER ); ObjectSetString ( 0 ,Ob_Name, OBJPROP_TEXT , 0 , IntegerToString (HD)); ObjectSetInteger ( 0 ,Ob_Name, OBJPROP_COLOR , clrRed ); } else { ObjectCreate ( 0 ,Ob_Name, OBJ_ARROW , 0 ,temp_rates[i].time,temp_rates[i].high); ObjectSetInteger ( 0 ,Ob_Name, OBJPROP_ARROWCODE , 0 , 159 ); ObjectSetInteger ( 0 ,Ob_Name, OBJPROP_ANCHOR , 0 , ANCHOR_BOTTOM ); ObjectSetInteger ( 0 ,Ob_Name, OBJPROP_COLOR , clrRed ); }; }; }; }; void CKeyFinder::FindLowKeyPoints( int temp_iCod, MqlRates &temp_rates[]) { int LD= 1 ; bool iCreate; for ( int i=temp_iCod-MinDimension; i>(MinDimension- 1 ); i--) { LD=getLowDimension(temp_rates,i,temp_iCod); if ((LD>=MinDimension) || (LD==- 1 )) { string Ob_Name= "KF_Label" + IntegerToString (i)+ "_1" ; if (LD!=- 1 ) { iCreate= ObjectCreate ( 0 ,Ob_Name, OBJ_TEXT , 0 ,temp_rates[i].time,temp_rates[i].low); if (iCreate) { ObjectSetInteger ( 0 ,Ob_Name, OBJPROP_ANCHOR , 0 , ANCHOR_UPPER ); ObjectSetString ( 0 ,Ob_Name, OBJPROP_TEXT , 0 , IntegerToString (LD)); ObjectSetInteger ( 0 ,Ob_Name, OBJPROP_COLOR , clrGreen ); } else Comment ( "Kann das Objekt nicht erstellen" ); } else { iCreate= ObjectCreate ( 0 ,Ob_Name, OBJ_ARROW , 0 ,temp_rates[i].time,temp_rates[i].low); if (iCreate) { ObjectSetInteger ( 0 ,Ob_Name, OBJPROP_ARROWCODE , 0 , 159 ); ObjectSetInteger ( 0 ,Ob_Name, OBJPROP_ANCHOR , 0 , ANCHOR_TOP ); ObjectSetInteger ( 0 ,Ob_Name, OBJPROP_COLOR , clrGreen ); } else Comment ( "Kann das Objekt nicht erstellen" ); }; }; }; }; int CKeyFinder::CleanChart( void ) { string Label= "KF_Label" ; int obj_total= ObjectsTotal ( 0 , 0 ,- 1 ),n= 0 ; for ( int obj=obj_total- 1 ; obj>= 0 ; obj--) { string objname= ObjectName ( 0 ,obj, 0 ,- 1 ); if ( StringFind (objname,Label)>= 0 ) ObjectDelete ( 0 ,objname); n++; } return (n); } CKeyFinder::CKeyFinder(){}; CKeyFinder::~CKeyFinder(){};

Da der größte Teil des Codes in die Klasse verschoben wurde, ist der Code des Hauptskriptes sehr kompakt.



#property copyright "Trofimov Pavel" #property link "trofimovpp@mail.ru" #property version "2.00" #property description "Warnung! Dieser Algorithmus verwendet Schleifen für die Berechnungen!" #property description "Es wird empfohlen nicht mehr als 1000 für die Verarbeitung einzustellen!" #property script_show_inputs input int MinDimesion= 5 ; input int MaxBars= 300 ; #include "KeyFinder.mqh" #include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh> CKeyFinder m_keyfinder; CChartObjectButton m_button_close; void OnStart () { MqlRates rates_array[]; string Com= "





" ; int iCod= CopyRates ( Symbol (), Period (), 0 ,MaxBars,rates_array); int sy= 10 ; if ( ChartGetInteger ( 0 , CHART_SHOW_OHLC )) sy+= 16 ; m_keyfinder.SetMaxBars(MaxBars); m_keyfinder.SetMinDimension(MinDimesion); m_keyfinder.CleanChart(); iCod=iCod- 1 ; Com+= "Verarbeitung...Bitte warten!" ; m_button_close.Create( 0 , "ButtonClose" , 0 , 10 ,sy, 100 , 20 ); m_button_close.Description( "Skript Schliessen" ); m_button_close.Color(Blue); m_button_close.FontSize( 8 ); Comment (Com); if (iCod> 0 ) { m_keyfinder.FindUpKeyPoints(iCod,rates_array); Com+= "

Obere Punkte wurden verarbeitet.

" ; Comment (Com); m_keyfinder.FindLowKeyPoints(iCod,rates_array); Comment ( "





Verarbeitung abgeschlossen" ); } else Comment ( "





Keine zu verarbeitenden Balken!!!" ); m_button_close.State( false ); while (!(m_button_close.State())) { ChartRedraw (); Sleep ( 250 ); }; m_keyfinder.CleanChart(); Comment ( "" ); }

Und zu guter Letzt einige hilfreiche Links und Erklärungen:

Wie man den Code direkt vom MetaEditor lädt

Um das Skript in MetaTrader 4 zu verwenden, müssen Sie die Erweiterung der DateiKeyFinder2.mq5 in mq4 ändern und sie im MetaEditor neu compilieren. Die KeyFinder.mqh Datei, die den Klassencode enthält sollte im gleichen Ordner gespeichert werden (zum Beispiel MQL5\Scripts) wie die Haupt-Skript-Datei.

Ich freue mich auf Ihre Kommentare, Feedback und Anregungen. Viel Glück beim Trading!