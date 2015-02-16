CodeBaseРазделы
Скрипты

KeyFinder 2.0 - скрипт для MetaTrader 5

Pavel Trofimov
Опубликован:
Обновлен:
Скрипт находит и размечает на графике опорные точки Демарка и указывает их размерность.

Этот скрипт по сути своей несет тот же функционал, что и KeyFinder и внешних отличий вы практически не найдете, за исключением кнопки, удаляющей скрипт и все созданные им объекты с графика.

Рис 1. График фьючерса на индекс РТС с примененным скриптом KeyFinder 2.0

И если внешне и по сути работа скрипта не претерпела изменений, то сам код был переработан существенно.

Для работы скрипта был создан класс CKeyFinder.

Рис 2. Класс CKeyFinder

Ниже приведен сам код класса. Комментарии к коду я постарался дать как можно более подробные, поэтому, думаю, проблем возникнуть не должно.

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                    KeyFinder.mqh |
//|                                                   Trofimov Pavel |
//|                                               trofimovpp@mail.ru |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Trofimov Pavel"
#property link      "trofimovpp@mail.ru"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Class for KeyFinder 2.0                                          |
//+------------------------------------------------------------------+
class CKeyFinder
  {
private:
   // Переменные класса
   int               MinDimension;  //Минимальная размерность точек
   int               MaxBars;       //Количество обрабатываемых баров
protected:
   // Методы класса для внутреннего использования
   // Определение размерности верхних точек
   int               getHighDimension(MqlRates &tmpRates[],int tmp_i,int tmp_iCod);
   // Определение размерности нижних точек
   int               getLowDimension(MqlRates &tmpRates[],int tmp_i,int tmp_iCod);
public:
   // Конструктор класса
                     CKeyFinder();
   // Деструктор класса
                    ~CKeyFinder();
   // Метод-свойство - получения размерности   
   int               GetMinDimension();
   // Метод-свойство - задание размерности
   void              SetMinDimension(int temp_Val);
   // Метод-свойство - получения колличества баров для обработки
   int               GetMaxBars();
   // Метод-свойство - установления колличества баров для обработки
   void              SetMaxBars(int temp_Val);
   // Метод - нахождения верхних опорных точек
   void              FindUpKeyPoints(int temp_iCod,MqlRates &temp_rates[]);
   // Метод - нахождения нижних опорных точек
   void              FindLowKeyPoints(int temp_iCod,MqlRates &temp_rates[]);
   // Очистка графика от объектов скрипта.
   int               CleanChart();
  };
//+------------------------------------------------------------------+
//|                Определение размерности верхней точки             |
//+------------------------------------------------------------------+
int CKeyFinder::getHighDimension(MqlRates &tmpRates[],int tmp_i,int tmp_iCod)// Методу передаются массив данных типа MqlRates, номер обрабатываемого бара в массиве и максимальный индекс массива
  {
   int k=1;
   while((tmpRates[tmp_i].high>tmpRates[tmp_i+k].high) && (tmpRates[tmp_i].high>tmpRates[tmp_i-k].high) && ((tmp_i+k)<(tmp_iCod)) && ((tmp_i-k)>0)) k++;
   if(((tmp_i+k)==tmp_iCod) || ((tmp_i-k)==0)) k=-1;
   return(k);
  };
//+------------------------------------------------------------------+
//|                Определение размерности нижней точки              |
//+------------------------------------------------------------------+
int CKeyFinder::getLowDimension(MqlRates &tmpRates[],int tmp_i,int tmp_iCod)// Методу передаются массив данных типа MqlRates, номер обрабатываемого бара в массиве и максимальный индекс массива
  {
   int k=1;
   while((tmpRates[tmp_i].low<tmpRates[tmp_i+k].low) && (tmpRates[tmp_i].low<tmpRates[tmp_i-k].low) && ((tmp_i+k)<(tmp_iCod)) && ((tmp_i-k)>0)) k++;
   if(((tmp_i+k)==tmp_iCod) || ((tmp_i-k)==0)) k=-1;
   return(k);
  };
//+------------------------------------------------------------------+
//| Method GetMinDimension                                           |
//+------------------------------------------------------------------+
int CKeyFinder::GetMinDimension(){return(MinDimension);};
//+------------------------------------------------------------------+
//| Method SetMinDimension                                           |
//+------------------------------------------------------------------+
void CKeyFinder::SetMinDimension(int temp_Val)
  {
   if(temp_Val>1) MinDimension=temp_Val;
   else
     {
      MessageBox("Задана слишком малая размерность."+"\n"+"Будет использована размерность по умолчанию - 5","Внимание!",MB_OK+MB_ICONWARNING);
      MinDimension=5;
     };
  };
//+------------------------------------------------------------------+
//| Method GetMaxBars                                                |
//+------------------------------------------------------------------+
int CKeyFinder::GetMaxBars() {return(MaxBars);};
//+------------------------------------------------------------------+
//| Method SetMaxBars                                                |
//+------------------------------------------------------------------+
void CKeyFinder::SetMaxBars(int temp_Val)
  {
//проверка доступности истории для установленного количества баров
   int SMaxBars=Bars(Symbol(),0);
   if(SMaxBars<temp_Val)
     {
      temp_Val=SMaxBars;//устанавливаем количество баров столько сколько доступно
      MessageBox("Параметр MaxBars задан слишком большим."+"\n"+"Для расчетов будет использовано "+IntegerToString(temp_Val)+" баров.","Внимание!",MB_OK+MB_ICONWARNING);
     };

//проверка, чтобы количество баров не было слишком маленьким
   if(temp_Val<(2*MinDimension))
     {
      MessageBox("Задано слишком малое количество баров."+"\n"+"Будет использовано количество по умолчанию - 300","Внимание!",MB_OK+MB_ICONWARNING);
      temp_Val=300;
     };
   MaxBars=temp_Val;
  };
//+------------------------------------------------------------------+
//| Method FindKeyPoints - Поиск верхних ключевых точек              |
//+------------------------------------------------------------------+
void CKeyFinder::FindUpKeyPoints(int temp_iCod,MqlRates &temp_rates[])// Методу передаются индекс максимального элемента массива MqlRates и сам массив
  {
   int HD=1;   //инициадизируем размерность точек
   for(int i=temp_iCod-MinDimension; i>(MinDimension-1); i--)//цикл по барам от конечного - MinDimension до нулевого + MinDimension
     {
      HD=getHighDimension(temp_rates,i,temp_iCod);//получаем размерность точек
      if((HD>=MinDimension) || (HD==-1))
        {//создаем марку если попадает под условия MinDimension
         string Ob_Name="KF_Label"+IntegerToString(i);
         if(HD!=-1)
           {
            ObjectCreate(0,Ob_Name,OBJ_TEXT,0,temp_rates[i].time,temp_rates[i].high);
            ObjectSetInteger(0,Ob_Name,OBJPROP_ANCHOR,0,ANCHOR_LOWER);
            ObjectSetString(0,Ob_Name,OBJPROP_TEXT,0,IntegerToString(HD));
            ObjectSetInteger(0,Ob_Name,OBJPROP_COLOR,clrRed);
           }
         else
           { //Если не можем определить размерность маркируем шариком
            ObjectCreate(0,Ob_Name,OBJ_ARROW,0,temp_rates[i].time,temp_rates[i].high);
            ObjectSetInteger(0,Ob_Name,OBJPROP_ARROWCODE,0,159);
            ObjectSetInteger(0,Ob_Name,OBJPROP_ANCHOR,0,ANCHOR_BOTTOM);
            ObjectSetInteger(0,Ob_Name,OBJPROP_COLOR,clrRed);
           };
        };
     };
  };
//+------------------------------------------------------------------+
//| Method FindLowKeyPoints - Поиск нижних ключевых точек            |
//+------------------------------------------------------------------+   
void CKeyFinder::FindLowKeyPoints(int temp_iCod,MqlRates &temp_rates[])// Методу передаются индекс максимального элемента массива MqlRates и сам массив
  {
   int LD=1;//инициализируем размерность точек
   bool iCreate;
   for(int i=temp_iCod-MinDimension; i>(MinDimension-1); i--)//цикл по барам от конечного - MinDimension до нулевого + MinDimension
     {
      LD=getLowDimension(temp_rates,i,temp_iCod);
      if((LD>=MinDimension) || (LD==-1))
        {
         string Ob_Name="KF_Label"+IntegerToString(i)+"_1";//Страхуемся от баров где лой и хай могут быть ключевыми точками
         if(LD!=-1)
           {
            iCreate=ObjectCreate(0,Ob_Name,OBJ_TEXT,0,temp_rates[i].time,temp_rates[i].low);
            if(iCreate)
              {
               ObjectSetInteger(0,Ob_Name,OBJPROP_ANCHOR,0,ANCHOR_UPPER);
               ObjectSetString(0,Ob_Name,OBJPROP_TEXT,0,IntegerToString(LD));
               ObjectSetInteger(0,Ob_Name,OBJPROP_COLOR,clrGreen);
              }
            else Comment("Не могу создать объект");
           }
         else
           {
            iCreate=ObjectCreate(0,Ob_Name,OBJ_ARROW,0,temp_rates[i].time,temp_rates[i].low);
            if(iCreate)
              {
               ObjectSetInteger(0,Ob_Name,OBJPROP_ARROWCODE,0,159);
               ObjectSetInteger(0,Ob_Name,OBJPROP_ANCHOR,0,ANCHOR_TOP);
               ObjectSetInteger(0,Ob_Name,OBJPROP_COLOR,clrGreen);
              }
            else Comment("Не могу создать объект");
           };
        };
     };
  };
//+------------------------------------------------------------------+
//| Method CleanChart - очистка графика от объектов                  |
//+------------------------------------------------------------------+   
int CKeyFinder::CleanChart(void)
  {
   string Label="KF_Label";
   int obj_total=ObjectsTotal(0,0,-1),n=0;
   for(int obj=obj_total-1; obj>=0; obj--) //Очистка объектов, созданных скриптом производится по маске имени
     {
      string objname=ObjectName(0,obj,0,-1);
      if(StringFind(objname,Label)>=0) ObjectDelete(0,objname);
      n++;
     }
   return(n);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Конструктор класса                                               |
//+------------------------------------------------------------------+
CKeyFinder::CKeyFinder(){};
//+------------------------------------------------------------------+
//| Деструктор класса                                                |
//+------------------------------------------------------------------+
CKeyFinder::~CKeyFinder(){};
//+---------------------------------------------------------------------+

После того как основная часть кода была переведена в класс, код самого скрипта стал очень компактным. 

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                   KeyFinder2.mq5 |
//|                                                   Trofimov Pavel |
//|                                               trofimovpp@mail.ru |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Trofimov Pavel"
#property link      "trofimovpp@mail.ru"
#property version   "2.00"
#property description "Внимание! Данный алгоритм использует в расчетах циклы!"
#property description "Настоятельно рекомендуется задавать для обработки не более 1000 баров!"
#property script_show_inputs
//--- input parameters
input int      MinDimesion=5; //Минимальная размерность точек
input int      MaxBars=300;   //Количество обрабатываемых баров
#include       "KeyFinder.mqh"
#include       <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh>
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script variables                                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
CKeyFinder           m_keyfinder;      //Объявляем переменную класса СKeyFinder
CChartObjectButton   m_button_close;   //Объявляем переменную класса CChartObjectButton
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//-Инициализация переменных
   MqlRates  rates_array[];
   string Com="\n\n\n";
   int iCod=CopyRates(Symbol(),Period(),0,MaxBars,rates_array);//количество элементов массива MqlRates, которые удалось скопировать
   int sy=10;//позиция кнопки
   if(ChartGetInteger(0,CHART_SHOW_OHLC))
      sy+=16;
//-Задание параметров необходимых для работы класса   
   m_keyfinder.SetMaxBars(MaxBars);
   m_keyfinder.SetMinDimension(MinDimesion);
   m_keyfinder.CleanChart();//Очистка графика от объектов при повтороном применении
   iCod=iCod-1;//Индекс максимального элемента в массиве rates_array[]
   Com+="Работаю...Ждите!";
//-Создание кнопки и задание ее свойств
   m_button_close.Create(0,"ButtonClose",0,10,sy,100,20);
   m_button_close.Description("Close Script");
   m_button_close.Color(Blue);
   m_button_close.FontSize(8);
   Comment(Com);
//-Обработка баров с использованием методов класса CKeyFinder   
   if(iCod>0)
     {
      m_keyfinder.FindUpKeyPoints(iCod,rates_array);//Поиск верхних ключевых точек
      Com+="\nОбработаны верхние точки.\n";
      Comment(Com);
      m_keyfinder.FindLowKeyPoints(iCod,rates_array);//Поиск нижних ключевых точек
      Comment("\n\n\nОбработка завершена");
     }
   else Comment("\n\n\nОтсутствуют бары для обработки!!!");
   m_button_close.State(false);
//-Зацикливаем скрипт до нажатия кнопки
   while(!(m_button_close.State()))
     {
      //--- redraw chart
      ChartRedraw();
      Sleep(250);
     };
//-Очищаем график по нажатию кнопки
   m_keyfinder.CleanChart();
   Comment("");
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Ну и под конец, чтобы предупредить возникновение вопросов приведу ряд полезных ссылок и объяснений:

  • Как загрузить код прямо из редактора MetaEditor
  • Чтобы использовать скрипт в MetaTrader 4 необходимо переименовать файл KeyFinder2.mq5 в файл с расширением mq4 и перекомпилировать его в редакторе MetaEditor. Файл KeyFinder.mqh, содержащий код класса должен находиться в одной папке (MQL5\Scripts, например) с файлом самого скрипта.

Жду ваших замечаний, отзывов и предложений. Удачных торгов!


