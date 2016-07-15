コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

LineBreakOnChart - MetaTrader 5のためのインディケータ

Serhii Ivanenko
ビュー:
953
評価:
(27)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
  1. 反転線の数 = 3、最小ボックスサイズ = 0

LineBreakOnChart, Lines = 3, MinBoxSize = 0

     2.  反転線の数 = 2、最小ボックスサイズ = 200 (pips)

LineBreakOnChart, Lines = 2, MinBoxSize = 200


推奨：

  • М1が使われたときはあまりに早い計算開始日を指定せず（最良は数ヶ月）、Н1より高い時間枠を使用した場合は指標の最小日付値、すなわち2001年に計算を開始するべきです。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1239

