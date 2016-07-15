無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
LineBreakOnChart - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 953
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
- 反転線の数 = 3、最小ボックスサイズ = 0
2. 反転線の数 = 2、最小ボックスサイズ = 200 (pips)
推奨：
- М1が使われたときはあまりに早い計算開始日を指定せず（最良は数ヶ月）、Н1より高い時間枠を使用した場合は指標の最小日付値、すなわち2001年に計算を開始するべきです。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1239
Exp_UltraWPR
UltraWPR指標を使ったエキスパートアドバイザー。サポートベクター機械学習トレーダー
このエキスパートアドバイザーは、過去の価格データを分析し、今後の取引を知らせるためのサポートベクトル機械学習を使用しています。
SumRSI
異なる期間のRSIオシレータの平均量AnchoredMomentum
改善されたモメンタム指標。この指標は、「Stock&Commodities（株式とコモディティ）」の1998年2月号に Rudy SStefenelによって記述されています。