请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
LineBreakOnChart - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 2207
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
由 Steve Nison 编写, 发表在 "Beyond Candlesticks (在蜡烛图之外)" 书中。线性反转的标准图表没有在分离窗口绘制, 而是绘制在主窗口的整个当前图表和时间帧。此外, 添加额外参数, 方块 (不考虑反转方块) 的最小尺寸, 使得该指标 renko-图表类似, 但不完全相同。
至于不使用指标缓存区绘制方块和对象, 是为了不让指标从开始日期 (最小日期是 2001.01.01) 计算时令终端过载。
其它详情是加入了 SeriesBuffer 指标缓存区, 可以在每根柱线保存方块的数量, 以便在 EA 中接收给定值。当趋势向上, 缓存区数值为正, 当趋势向下, 数值将为负值。
- 反转线数量 = 3, 最小方块大小 = 0。
2. 反转线数量 = 2, 最小方块大小 = 200 (点数)。
推荐:
- 当使用 M1, 不要将开始计算日期设得太早 (最佳日期是数月), 当使用 H1 及更高时间帧, 您可以用指标给定的最小日期开始计算, 即, 从 2001。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1239
支持向量机学习交易者
该 EA 使用支持向量机学习来分析历史价格数据并指引未来交易。自动趋势线
该指标自动识别支撑和阻力点, 并根据它们绘制趋势线。这里计算两类线
Ind_2 Line+1
从两个金融工具的点差中套利的指标DDE - Server
导出 MQL5 实盘数据至 Excel (DDE)