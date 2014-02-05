由 Steve Nison 编写, 发表在 "Beyond Candlesticks (在蜡烛图之外)" 书中。线性反转的标准图表没有在分离窗口绘制, 而是绘制在主窗口的整个当前图表和时间帧。此外, 添加额外参数, 方块 (不考虑反转方块) 的最小尺寸, 使得该指标 renko-图表类似, 但不完全相同。

至于不使用指标缓存区绘制方块和对象, 是为了不让指标从开始日期 (最小日期是 2001.01.01) 计算时令终端过载。



其它详情是加入了 SeriesBuffer 指标缓存区, 可以在每根柱线保存方块的数量, 以便在 EA 中接收给定值。当趋势向上, 缓存区数值为正, 当趋势向下, 数值将为负值。



反转线数量 = 3, 最小方块大小 = 0。



2. 反转线数量 = 2, 最小方块大小 = 200 (点数)。





