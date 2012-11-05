CodeBaseРазделы
Индикаторы

LineBreakOnChart - индикатор для MetaTrader 5

Serhii Ivanenko
3762
(27)
Написан по книге Стива Нисона "За гранью японских свечей". В отличии от стандартных графиков линейного разворота строится не в отдельном подокне, а в основном, поверх графика валютной пары и с учётом временной шкалы. Кроме этого добавлен дополнительный параметр минимального размера бокса (не касается разворотных боксов), что делает данный индикатор подобным (но не идентичным!) ренко-чартам.

Поскольку боксы рисуются не с помощью индикаторных буферов, а являются объектами, чтобы не перегружать терминал добавлен параметр даты начала расчётов индикатора (минимальная дата: 2001.01.01).

Ещё один нюанс: добавлен индикаторный буфер SeriesBuffer, который хранит количество боксов на каждом баре, чтобы данное значение можно было получить в экспертах. При восходяшем тренде значение буфера будет положительным, при нисходящем тренде - отрицательным.

  1. Количество линий разворота = 3, минимальный размер бокса = 0.

LineBreakOnChart, Lines = 3, MinBoxSize = 0

     2.  Количество линий разворота = 2, минимальный размер бокса = 200 (пипсов).

LineBreakOnChart, Lines = 2, MinBoxSize = 200


Советы:

  • При использовании на М1 не устанавливайте слишком ранюю дату начала расчётов (оптимально - несколько месяцев), при использовании на Н1 и выше можно начинать расчёты с минимальной значения даты данного индикатора, т.е. с 2001 года.
Exp_UltraWPR Exp_UltraWPR

Экксперт с использованием индикатора UltraWPR.

UltraFatl_HTF UltraFatl_HTF

Вариант индикатора UltraFatl, который можно располагать, зафиксировав таймфрейм индикатора на значении, отличающемся от таймфрейма графика.

SumXMA SumXMA

Усредненная сумма разнопериодных мувингов.

SumRSI SumRSI

Усредненная сумма разнопериодных осцилляторов RSI