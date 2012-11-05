Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
LineBreakOnChart - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3762
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Написан по книге Стива Нисона "За гранью японских свечей". В отличии от стандартных графиков линейного разворота строится не в отдельном подокне, а в основном, поверх графика валютной пары и с учётом временной шкалы. Кроме этого добавлен дополнительный параметр минимального размера бокса (не касается разворотных боксов), что делает данный индикатор подобным (но не идентичным!) ренко-чартам.
Поскольку боксы рисуются не с помощью индикаторных буферов, а являются объектами, чтобы не перегружать терминал добавлен параметр даты начала расчётов индикатора (минимальная дата: 2001.01.01).
Ещё один нюанс: добавлен индикаторный буфер SeriesBuffer, который хранит количество боксов на каждом баре, чтобы данное значение можно было получить в экспертах. При восходяшем тренде значение буфера будет положительным, при нисходящем тренде - отрицательным.
- Количество линий разворота = 3, минимальный размер бокса = 0.
2. Количество линий разворота = 2, минимальный размер бокса = 200 (пипсов).
Советы:
- При использовании на М1 не устанавливайте слишком ранюю дату начала расчётов (оптимально - несколько месяцев), при использовании на Н1 и выше можно начинать расчёты с минимальной значения даты данного индикатора, т.е. с 2001 года.
Экксперт с использованием индикатора UltraWPR.UltraFatl_HTF
Вариант индикатора UltraFatl, который можно располагать, зафиксировав таймфрейм индикатора на значении, отличающемся от таймфрейма графика.