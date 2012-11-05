Написан по книге Стива Нисона "За гранью японских свечей". В отличии от стандартных графиков линейного разворота строится не в отдельном подокне, а в основном, поверх графика валютной пары и с учётом временной шкалы. Кроме этого добавлен дополнительный параметр минимального размера бокса (не касается разворотных боксов), что делает данный индикатор подобным (но не идентичным!) ренко-чартам.

Поскольку боксы рисуются не с помощью индикаторных буферов, а являются объектами, чтобы не перегружать терминал добавлен параметр даты начала расчётов индикатора (минимальная дата: 2001.01.01).



Ещё один нюанс: добавлен индикаторный буфер SeriesBuffer, который хранит количество боксов на каждом баре, чтобы данное значение можно было получить в экспертах. При восходяшем тренде значение буфера будет положительным, при нисходящем тренде - отрицательным.



Количество линий разворота = 3, минимальный размер бокса = 0.



2. Количество линий разворота = 2, минимальный размер бокса = 200 (пипсов).





Советы: