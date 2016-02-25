内容

私は長い間トーマス・デマーク方式を研究して取引に使用し、取引の過程でビル・ウィリアムズ・フラクタル（Bill Williams fractals） インディケータを使用してきました。

取引経験を通して、私は、デマーク方式のピボットポイントとウィリアムズ・フラクタルに基づくトレンドを構築する際に望まれない取引結果を引き起こす要因の一つを見分けました。

私はそのような結果を分析し、上記の著者によって立てられた重要な仮定を判別しました。これは、フラクタルやデマークのピボットポイントを使用した トレンドの構築についてです。ポイントまたはフラクタルのディメンションを決定する場合、両著者はディメンションに「最小値」ルールで表現された制限を置 きます。ウィリアムズは「2個以上のバー」ルールを使い、デマークはバーの数は制限しないもの「最小値」ルールを使用していました。明確化のために、その 違いを説明します。

図１ウィリアムズのフラクタルやデマークによるディメンションを使用して決定されたキーポイント

それでは、「最小値」制限を削除し、キーポイントより高/低位置にある左右のバーの数を数えてみましょう。最小値は、キーポイントの真のディメンションです。

図2ポイントの真のディメンション

このアプローチを用いると、チャートの外観が著しく変更します。





図3RTS指数先物契約チャート

これで、デマークがトレンドラインは同じまたは近いディメンションの点によって構築されるべきであると述べたとき何を意味したのかは明らかです。ま た、ディメンションの異なるポイントをもってトレンドを構築することが、ランダムな結果を与え、障害がごく頻繁に起こる理由です。





図4トレンドの例

「正しい」トレンドの構築を容易にするために、私は人気上昇中のMetaTrader 5プラットフォーム用のスクリプトを書きました。このスクリプトは、チャート上のキーポイントを表示し、それらのディメンションを示します。

このスクリプトを使用してトレンドを構築することは非常に簡単です。インディケータがもうすぐ誕生するでしょう！





スクリプトについて：

スクリプトには、2つの調整可能なパラメータがあります。

MinDimesion=5; - チャート上のキーポイントを表示するために許可された最小ディメンション。

MaxBars=300; - 処理するバーの最大数。これは、スクリプトで処理される現在バーから始まるバーの数です。

スクリプトはチャートを処理するために反復処理を使用します。1000以上のバーの処理は非常に高い処理時間につながる可能性があるので、お勧めし ません。スクリプトが（例えば、処理するバー数の制限によって）特定の点のディメンションを計算することができない場合は、このような点は色付きのボール でマークされます。

フィードバック、提案やコメントをお待ちしています。みなさんのトレーディングの成功を祈って。みなさんのトレーディングの成功を祈って！