KeyFinder - script para MetaTrader 5

Pavel Trofimov
Visualizações:
2531
Avaliação:
(46)
Publicado:
Atualizado:
Por um longo tempo eu estudei e negociei utilizando o sistema Thomas DeMark, usando o indicador Bill Williams fractals no processo de negociação.

Minha experiência identificou um fator que resulta em negociação bastante pobre quando constroem-se tendências baseadas nos pontos pivot DeMark e fractais Williams.

Analisei tais resultados e identifiquei uma suposição significativa feita pelos autores citados acima. Eu estou falando sobre as tendências construídas usando fractais ou demarcar pontos pivot DeMark. Ao determinar a dimensão de um ponto ou um fractal, ambos os autores colocam limites sobre a dimensão expressa pela regra "não menos". Williams usou a regra "não inferior a duas barras", DeMark não limitou o número de barras, mas ele também usou a regra "não menos". Para deixar claro, vou tentar ilustrar a diferença.

Fig. 1. Pontos-chave determinados usando fractais Williams e suas dimensões pela DeMark

Vamos remover o limite do "não menos" e contar o número de barras para a esquerda e para a direita localizadas abaixo/acima do ponto chave. O menor valor é a verdadeira dimensão do ponto-chave.

Fig. 2. Verdadeiras dimensões dos pontos

Usando essa abordagem, é alterado significativamente a aparência do gráfico.

Fig. 3. Gráfico do índice futuro RTS

Agora está claro o que DeMark disse quando afirmou que as linhas de tendência devem ser construídas por pontos com dimensões iguais ou próximas. Além disso, a construção de uma tendência por pontos com diferentes dimensões dá resultados aleatórios, esta é a razão por que falhas acontecem com tanta frequência.

Fig. 4. Exemplos de tendência

Para facilitar a maneira "correta" da construção das tendências, eu escrevi um script para a plataforma MetaTrader 5. Este script exibe pontos-chave sobre o gráfico e mostra as suas dimensões.

É muito fácil construir tendências com este script. Um indicador está a caminho!


Sobre o script:

O script tem apenas dois parâmetros ajustáveis.

  • MinDimesion=5; - Dimensão mínima permitida para a exibição de um ponto-chave no gráfico.
  • MaxBars=300; - O número máximo de barras para o processo; este é o número de barras a partir da barra atual que vai ser processada pelo script.

O script usa loops para processar o gráfico, é por isso que eu não recomendo o processamento de mais de 1.000 barras, pois tomará um tempo muito grande para o processamento. Se não for possível para o script calcular a dimensão de um certo ponto (por exemplo, por causa da limitação do número de barras ao processo), ele marca tal ponto com uma bola colorida.

Eu apreciarei todos os feedbacks, sugestões e comentários. Boa sorte nos negócios!

