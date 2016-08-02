Ich habe lange das Thomas DeMark-System studiert und gehandelt und habe den Bill Williams Fraktal-Indikator im Trading-Prozess verwendet.

Meine Erfahrung im Handel identifizierte einen Faktor, der ziemlich schlechte Trading-Ergebnisse bewirkt, wenn Trends basierend auf DeMark Pivot-Punkten und Williams Fraktalen gebildet werden.

Ich habe solche Ergebnisse analysiert und eine wesentliche Annahme der oben genannten Autoren identifiziert. Ich spreche über die Bildung von Trends mit Hilfe von Fraktalen oder DeMark Pivot-Punkte. Bei der Bestimmung der Dimension eines Punktes oder Fraktal limitieren beide Autoren die Dimension durch die "nicht weniger" Regel. Williams verwendet die "nicht weniger als zwei Balken" Regel, DeMark hat nicht die Balken limitiert aber er hat auch die "nicht weniger" Regel verwendet. Um das zu verdeutlichen, werde ich den Unterschied illustrieren.

Abb. 1. Schlüsselpunkte die von den Williams-Fraktalen bestimmt wurden und deren Dimensionen von DeMark

Entfernen wir nun die "nicht weniger" regel und zählen die Anzahl von Balken auf der linken und rechten Seite die tiefer/höher vom Schlüsselpunkt liegen. Der kleinste Wert ist die wahre Dimension des Schlüsselpunktes.

Abb. 2. Wahre Dimensionen der Punkte

Mit diesem Ansatz können wir signifikant das Erscheinungsbild des Charts ändern.





Abb.3. RTS Index Future Kontrakt Chart

Nun ist klar, was DeMark gemeint hat, wenn er sagte, dass Trendlinien aus Punkten gebildet werden sollen, die die gleichen oder ähnliche Dimensionen haben. Die Bildung eines Trens aus Punkten verschiedener Dimensionen erzeugt oft zufällige Ergebnisse und dies ist der Grund warum so häufig Fehler passieren.





Abb. 4. Beispiele für Trends

Um die "richtige" Art der Bildung von Trends zu erleichtern, habe ich ein Skript für die zunehmend beliebte Plattform MetaTrader 5 geschrieben. Dieses Skript zeigt wichtige Punkte auf dem Chart und ihre Dimensionen.

Es ist sehr leicht Trends mit diesem Skript zu bilden. Ein Indikator ist auf dem Weg!





Über das Skript:

Das Skript hat nur zwei einstellbare Parameter.

MinDimesion=5; - Minimal erlaubte Dimension um einen Schlüsselpunkt am Chart anzuzeigen.

MaxBars=300; - Maximale Anzahl von Balken die verarbeitet werden, dies ist die Anzahl von Balken, beginnend vom aktuellen Balken, die vom Skript verarbeitet werden.

Das Skript verwendet Schleifen, um dem Chart zu verarbeiten, das ist der Grund, warum ich nicht empfehle, mehr als 1000 Balken zu verarbeiten, da dies zu einer sehr langen Verarbeitungszeit führen könnte. Wen das Skript die Dimension eines bestimmten Punktes nicht berechnen kann (z. Bsp. wegen der Limitierung der zu verarbeitenden Balken) markiert es einen solchen mit einem farbigen Punkt.

Ich freue mich über jedes Feedback, Anregungen und Kommentare. Viel Glück beim Trading!