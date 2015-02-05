Я долгое время изучал и торговал по системе Томаса Демарка, использовал в торговле индикатор фракталов Вильямса.

Мой опыт торговли выявил одну особенность, которая приводит к весьма печальным торговым результатам, строя тренды на основе точек Демарка и фракталов Вильямса.

Проведя анализ таких неудач, я выявил одно существенное допущение, сделанное вышеуказанными авторами. Я говорю о построении трендов через фракталы или точки Демарка. Оба автора, определяя размерность точки или фрактала, вводят ограничение на размерность выраженную правилом "не менее". Вильямс использовал правило "не менее двух баров", Демарк не ограничивал число баров, но тоже использовал правило "не менее". Чтобы понять то, о чем я говорю, я попробую проиллюстрировать разницу.

Рис. 1. Ключевые точки по фракталам Вильямса и их размерность по Демарку

Если же снять указанное ограничение "не менее" и подсчитать от ключевой точки влево и вправо количество баров, расположенных ниже/выше от ключевой точки и выбрать наименьшее число, то мы получим настоящую размерность ключевой точки.

Рис. 2. Истинная размерность точек

При таком подходе график предстает в совершенно ином свете.





Рис. 3. График фьючерсного контракта на индекс РТС

Теперь становится понятным значение слов Демарка, что трендовые линии должны быть построены по точкам одинаковой или близкой размерности. Что проведение, тренда по точкам с разной размерностью дает лишь случайные отработки и именно поэтому так часто случаются неудачи.





Рис. 4. Примеры трендов

Для того чтобы облегчить задачу построения "правильных" трендов я написал скрипт, размечающий ключевые точки на графике и показывающий их размерность для все более популярной платформы MetaTrader 5.

Построить тренды с ним не составит труда. Впереди индикатор!





О скрипте:

Скрипт имеет всего два настраиваемых параметра.

MinDimesion=5; - Минимальная размерность точек, начиная от которой скрипт отметит на графике ключевую точку.

MaxBars=300; - Максимальное количество баров для обработки, это количество баров начиная от текущего, которые будут обработаны скриптом.

Скрипт использует циклы для обработки графика, поэтому настоятельно рекомендую не использовать более 1000 баров для обработки. Это может привести к значительному времени ожидания для обработки. Точки, размерность которых скрипт не может посчитать (например, из-за ограничения количества обрабатываемых баров), помечаются цветным шариком.

Буду рад любым откликам, предложениям и замечаниям. Удачных торгов!