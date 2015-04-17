在很长一段时间，我研究并使用 Thomas DeMark 系统进行交易，交易过程中，也用到 Bill Williams 的分形 指标。

我的交易的经验，在 DeMark 轴点和 Williams 分形基础上构筑的趋势，会导致相当差的交易结果。

我对这些结果进行了分析，并足以确定上述作者的假设。我说的是使用分形或 DeMark 轴点来构建趋势。当确定一个轴点或分形的尺度时，两位作者通过“不低于”规则为尺度表达设置了限制。Williams 使用 "不低于两根柱线" 规则, DeMark 未限制柱线的数量, 但他也使用 "不低于" 规则。为澄清这一点，我会尽力来描绘其区别。

图例. 1. 利用 Williams 分形判断关键点，并利用 DeMark 来确定其尺度。

让我们去掉“不低于”的限制，并从关键点位置计数位于最高/最低价位的左侧和右侧的柱线数量。最小值就是关键点的真实尺度。

图例. 2. 关键点的真实尺度

使用这种方法，我们能够显著改变图表的外观。





图例. 3. RTS 指数期货合约图表

现在，已经清楚了 DeMark 所说的趋势线应该用相同或相近尺度的点来构建的意思。此外，通过不同尺度点构建的趋势会得出随机的结果，这就是为什么会经常导致失败发生的原因。





图例. 4. 趋势样本

为便于采用“正确”的方式构建趋势，我针对日益流行的 MetaTrader 5 平台编写了一个脚本。此脚本在图表上显示关键点，并示意它们的尺度。

很容易利用这个脚本构建趋势。一款在行进在路途上的指标！





有关脚本:

此脚本只有两个可调参数。

MinDimesion=5; - 在图表上显示的最小允许尺度。

MaxBars=300; - 最大柱线处理数量; 脚本自当前柱线开始的柱线处理数量。

此脚本使用循环来处理图表，这就是为什么我不建议处理超过 1000 根柱线，因为这可能导致非常高的处理时间。如果脚本不能计算某一个点的尺度（例如，由于限制了柱线处理数量），它用彩球标记该点。

我将十分高兴收到任何反馈，建议和意见。祝交易好运！