ポケットに対して
エキスパート

Exp_UltraWPR - MetaTrader 5のためのエキスパート

Nikolay Kositsin
ビュー:
696
評価:
(24)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
exp_ultrawpr.mq5 (7.48 KB) ビュー
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ビュー
tradealgorithms.mqh (67.73 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
ultrawpr.mq5 (10.9 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
UltraWPR指標を使った取引システム。取引を実行するためのシグナルは、バーが閉じるときに指標の雲の色が変わった場合に形成されます。取引からのエグジットは未決注文か雲の色がポジションの反対であった場合に行われます。

コンパイルされたUltraWPR.ex5 ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

下記の検証ではエキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されています。決済逆指値と決済指値は検証では使われていません。

図1　チャート上の取引履歴のインスタンス。

 H4での2011のAUDUSDの検証結果：

図2　 検証結果のチャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1238

