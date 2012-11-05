Ставь лайки и следи за новостями
Exp_UltraWPR - эксперт для MetaTrader 5
2545
Торговая система с использованием индикатора UltraWPR. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение цвета облака индикатора. Выход из сделок происходит либо по отложенным ордерам либо при цвете облака, противоположного позиции.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора UltraWPR.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2011 год на AUDUSD H4:
Рис. 2. График результатов тестирования
Вариант индикатора UltraFatl, который можно располагать, зафиксировав таймфрейм индикатора на значении, отличающемся от таймфрейма графика.UltraFatl_Candles
Этот индикатор окрашивает свечи в соответствии с цветом гистограммы индикатора UltraFatl.
Индикатор (трёх)линейного разворота на основном графике.SumXMA
Усредненная сумма разнопериодных мувингов.