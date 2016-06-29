Los datos de indicador de la Media Móvil se utilizan para el trading. Si el precio sale de la media móvil cierto número de puntos, se coloca una orden en la dirección de la línea de la media móvil.

El EA puede hacer ganancias, pero muy pocas. También se requiere un depósito grande.

La idea de este EA fue mía. El código del EA fue escrito por Sergey Diubakin.

La línea roja sólida en la figura es el valor del indicador de Media móvil, la línea roja punteada es el límite del canal (Rango), que se calcula utilizando el valor del indicador y en el cruce donde la correspondiente orden se abre.

En el límite inferior del canal (Rango) del EA abre una orden de compra, en el límite superior, orden de venta.

En una orden del EA para abrir o cerrar una orden en un barra/vela que toca el límite del canal (Rango), el máximo o el mínimola de la vela anterior: barra (la "primera" barra que precede a la barra "cero") debe estar por debajo/por encima del nivel de Rango: el alto de la "primera" barra debe estar por debajo del límite superior del nivel de rango de una orden de venta abierta, el bajo de la "primera" barra debe estar sobre el límite inferior del nivel de Rango para abrir una orden de compra.

También este EA tiene módulos adicionales plug-in: vuelta, paso hacia abajo y el tiempo de trade.

The Turn modulea — coloca órdenes limit en el nivel de Stop Loss de la orden principal en la dirección opuesta. Pensé que este módulo era útil en el caso que el precio se mantenga alejado de la línea de la MA una vez alcanzado el límite de canal.

— pone órdenes adicionales en la dirección de la orden principal. Este módulo fue utilizado en otro Asesor Experto. The Trade Time modul, establece el intervalo de tiempo entre el EA y el trade (no se aplica en las órdenes del Step Down module).





Configuración del Asesor Experto:

