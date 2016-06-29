Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Asesor Experto basado en la reversión de los límites del canal de la MA - Asesor Experto para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1703
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Los datos de indicador de la Media Móvil se utilizan para el trading. Si el precio sale de la media móvil cierto número de puntos, se coloca una orden en la dirección de la línea de la media móvil.
El EA puede hacer ganancias, pero muy pocas. También se requiere un depósito grande.
La idea de este EA fue mía. El código del EA fue escrito por Sergey Diubakin.
La línea roja sólida en la figura es el valor del indicador de Media móvil, la línea roja punteada es el límite del canal (Rango), que se calcula utilizando el valor del indicador y en el cruce donde la correspondiente orden se abre.
En el límite inferior del canal (Rango) del EA abre una orden de compra, en el límite superior, orden de venta.
En una orden del EA para abrir o cerrar una orden en un barra/vela que toca el límite del canal (Rango), el máximo o el mínimola de la vela anterior: barra (la "primera" barra que precede a la barra "cero") debe estar por debajo/por encima del nivel de Rango: el alto de la "primera" barra debe estar por debajo del límite superior del nivel de rango de una orden de venta abierta, el bajo de la "primera" barra debe estar sobre el límite inferior del nivel de Rango para abrir una orden de compra.
También este EA tiene módulos adicionales plug-in: vuelta, paso hacia abajo y el tiempo de trade.
- The Turn modulea — coloca órdenes limit en el nivel de Stop Loss de la orden principal en la dirección opuesta. Pensé que este módulo era útil en el caso que el precio se mantenga alejado de la línea de la MA una vez alcanzado el límite de canal.
- The Step Down module — pone órdenes adicionales en la dirección de la orden principal. Este módulo fue utilizado en otro Asesor Experto.
- The Trade Time modul, establece el intervalo de tiempo entre el EA y el trade (no se aplica en las órdenes del Step Down module).
Configuración del Asesor Experto:
Moving Average
- Period – parámetro del menú del indicador de la media móvil.
- Shift – parámetro del menú del indicador de la media móvil.
- Method MA – parámetro del menú del indicador de la media móvil.
- Apply to – parámetro del menú del indicador de la media móvil.
- Range – distancia (medida de lo anterior y por debajo) entre valor del indicadorde la media móvil en este momento Una vez que el precio alcanza el nivel de Rango, el EA puede abrir la primera orden principal.
Lote inicial
- LotConst_or_not – permite al usuario elegir si comenzar a operar con el mismo lote o volver a calcular el lote inicial dependiendo de los cambios del depósito:
true – el primer lote será fijo e igual al valor de los lotes que se especifican a continuación.
false – el primer lote cambiará dinámicamente los cambios del depósito y dependerá del parámetro RiskPercent y el tamaño del depósito.
Lots = AccountBalance() * (RiskPercent / 100.0) / 10000.0
- Lots – establece el lote de trading inicial.
- RiskPercent – establece el lote de trading inicial dependiendo del depósito.
- LotConst_or_not – permite al usuario elegir si comenzar a operar con el mismo lote o volver a calcular el lote inicial dependiendo de los cambios del depósito:
Take Profit – nivel de beneficio de una orden (especificado en los puntos de la gráfica en que el EA se une).
Stop Loss – nivel de pérdida de una orden (especificado en los puntos de la gráfica en que el EA se une).
Trailing stop – mueve automáticamente el nivel de Stop Loss.
- true – el módulo está activado (habilitado);
- false – el módulo está desactivado (deshabilitado).
Module Turn
- true – el módulo está activado (habilitado);
- false – el módulo está desactivado (deshabilitado).
- Turn – distancia después de la cual se coloca una orden pendiente contraria.
- LotMultiplicator – relación de aumento del lote.
- Turn_TakeProfit – profit level of an order which will be opened using this module (specified in points of the chart the EA is attached to).
Module Step Down
- true – el módulo está activado (habilitado);
- false – el módulo está desactivado (deshabilitado).
- Step Down – distancia (gap) entre las órdenes abiertas en la cuadrícula de ordenes, que se coloca contra la "tendencia".
Module Trade time
- true – el módulo está activado (habilitado);
- false – el módulo está desactivado (deshabilitado).
- Open trade – tiempo, a partir del cual el EA puede abrir la primera orden principal, si hay una señal.
- Close trade – tiempo, después del cual el EA no puede abrir la primera orden principal.
Magic (Magic Number) – código del programa del EA, que le permite distinguir sus propias órdenes de otras.
Logo and data output – el módulo permite activar/desactivar la gráfica (ganancias de hoy, ayer etc):
- true – el módulo está activado (habilitado);
- false – el módulo está desactivado (deshabilitado).
Time frame – código del programa, que permite especificar el timeframe de la gráfica del EA para el trading.
- Current – el timeframe que se especifica en el terminal.
- M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1 – time frames fijados.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12375
El script permite obtener una cierta sección de la imagen de la gráfica especificada por el usuario.Extremums
Este script hace líneas horizontales, que muestra los valores del precio max y min durante un período de tiempo.
MACD genérico que muestra los volúmenes en él.FiboPivotCandleBar
Este indicador es un compuesto de varios indicadores: Fibonacci, Pivot Point, Zig-Zag, MACD, que se combinan en este indicador.