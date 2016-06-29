Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Extremums - script para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1049
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Este script hace líneas horizontales, que muestra los valores del precio max y min que en algún momento se escribió.
Se puede elegir qué script se mostraría:
- Línea superior - se pregunta si deseas dibujar líneas que muestran máximos;
- Línea inferior - la misma acerca de las líneas que muestran mínimos;
- Dibujar líneas de horas - trabaja en timeframe de una hora (H1);
- Barras en timeframe de una hora - cuenta cuántas script de horas;
- Dibujar líneas de día - trabaja en el timeframe de un día (D1);
- Barras en timeframe de un dia - cuenta cuántos script de días;
- Dibujar las líneas de semana - trabaja en timeframe de una semana (W1);
- Barras en timeframe de un dia - cuenta cuantos script de semana.
