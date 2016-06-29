Este script hace líneas horizontales, que muestra los valores del precio max y min que en algún momento se escribió.

Se puede elegir qué script se mostraría:

Línea superior - se pregunta si deseas dibujar líneas que muestran máximos;

Línea inferior - la misma acerca de las líneas que muestran mínimos;

Dibujar líneas de horas - trabaja en timeframe de una hora (H1);

Barras en timeframe de una hora - cuenta cuántas script de horas;

Dibujar líneas de día - trabaja en el timeframe de un día (D1);

Barras en timeframe de un dia - cuenta cuántos script de días;

Dibujar las líneas de semana - trabaja en timeframe de una semana (W1);

Barras en timeframe de un dia - cuenta cuantos script de semana.



