Для торговли используются показания индикатора Moving Average. Если цена отклонилась от линии Moving Average на определенное количество пунктов, то выставляется ордер в сторону линии Moving Average.

Советник может приносить прибыль, но она получается маленькой. Также для него требуется большой депозит.

Идея советника была моя. Код советника написал Sergey Diubakin.

На рисунке сплошная красная линия — значение индикатора Moving Average, пунктирная красная линия — граница канала (Range), которая рассчитывается от показаний индикатора, и при пересечении которой открывается соответствующий ордер.

На нижней границе канала (Range) советник открывает ордер Buy, а на верхней — Sell.

Для того чтобы советник открыл ордер Buy или Sell на свече/баре, которая касается границы канала (Range), High или Low предыдущей свечи/бара («первого» бара, который предшествует «нулевому» бару) должен быть ниже/выше уровня Range: High «первого» бара должен быть ниже верхнего уровня Range для открытия ордера Sell, Low «первого» бара должен быть выше нижнего уровня Range для открытия ордера Buy.

Также в этом советнике есть дополнительные подключаемые модули: Turn ("перевёртыш"), Step Down и Trade Time.

Модуль Turn ("перевёртыш") — выставляет лимитные ордера по уровню Stop Loss основного ордера в противоположную сторону. Думал, что этот модуль может помочь в том случае, если цена, достигнув границы канала, продолжит дальнейшее движение от линии МА.

Модуль Step Down — выставляет дополнительные ордера в направлении основного ордера. Данный модуль применялся в другом советнике.

Модуль Trade Time — устанавливает время, в период которого советник будет торговать (на ордера модуль Step Down не распространяется).





Настройки советника:

