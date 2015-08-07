Ставь лайки и следи за новостями
Советник на основе отскока от границы канала МА - эксперт для MetaTrader 4
- 14123
Для торговли используются показания индикатора Moving Average. Если цена отклонилась от линии Moving Average на определенное количество пунктов, то выставляется ордер в сторону линии Moving Average.
Советник может приносить прибыль, но она получается маленькой. Также для него требуется большой депозит.
Идея советника была моя. Код советника написал Sergey Diubakin.
На рисунке сплошная красная линия — значение индикатора Moving Average, пунктирная красная линия — граница канала (Range), которая рассчитывается от показаний индикатора, и при пересечении которой открывается соответствующий ордер.
На нижней границе канала (Range) советник открывает ордер Buy, а на верхней — Sell.
Для того чтобы советник открыл ордер Buy или Sell на свече/баре, которая касается границы канала (Range), High или Low предыдущей свечи/бара («первого» бара, который предшествует «нулевому» бару) должен быть ниже/выше уровня Range: High «первого» бара должен быть ниже верхнего уровня Range для открытия ордера Sell, Low «первого» бара должен быть выше нижнего уровня Range для открытия ордера Buy.
Также в этом советнике есть дополнительные подключаемые модули: Turn ("перевёртыш"), Step Down и Trade Time.
- Модуль Turn ("перевёртыш") — выставляет лимитные ордера по уровню Stop Loss основного ордера в противоположную сторону. Думал, что этот модуль может помочь в том случае, если цена, достигнув границы канала, продолжит дальнейшее движение от линии МА.
- Модуль Step Down — выставляет дополнительные ордера в направлении основного ордера. Данный модуль применялся в другом советнике.
- Модуль Trade Time — устанавливает время, в период которого советник будет торговать (на ордера модуль Step Down не распространяется).
Настройки советника:
Moving Average
- Period – настройка из меню индикатора Moving Average.
- Shift – настройка из меню индикатора Moving Average.
- Method MA – настройка из меню индикатора Moving Average.
- Apply to – настройка из меню индикатора Moving Average.
- Range – расстояние (откладывается вверх и вниз) от значения индикатора Moving Average в настоящий момент времени. При достижении ценой уровня Range советник может открыть первый основной ордер.
Начальный лот
- LotConst_or_not – позволяет пользователю выбрать, начинать торговлю с одного и того же лота или пересчитывать начальный лот в зависимости от изменения депозита:
true – первый лот будет постоянным и равным указанному ниже значению Lots.
false – первый лот будет динамично изменяться вместе с изменением депозита и будет зависеть от параметра RiskPercent и размера депозита.
Lots = AccountBalance() * (RiskPercent / 100.0) / 10000.0
- Lots – устанавливает начальный лот для торговли.
- RiskPercent – устанавливает начальный лот в зависимости от депозита.
- LotConst_or_not – позволяет пользователю выбрать, начинать торговлю с одного и того же лота или пересчитывать начальный лот в зависимости от изменения депозита:
Take Profit – уровень прибыли ордера (определяется в пунктах графика, к которому прикреплен советник).
Stop Loss – уровень убытка ордера (определяется в пунктах графика, к которому прикреплен советник).
Trailing stop – автоматически передвигаемый уровень Stop Loss.
- true – модуль активирован (включен);
- false – модуль деактивирован (выключен).
Module Turn
- true – модуль активирован (включен);
- false – модуль деактивирован (выключен).
- Turn – расстояние, после которого выставляется противоположный отложенный ордер.
- LotMultiplicator – коэффициент увеличения лота.
- Turn_TakeProfit – уровень прибыли ордера, который будет открыт по данному модулю (определяется в пунктах графика, к которому прикреплен советник).
Module Step Down
- true – модуль активирован (включен);
- false – модуль деактивирован (выключен).
- Step Down – это расстояние (промежуток) между открываемыми ордерами в сетке ордеров, которая устанавливается против «тренда».
Module Trade time
- true – модуль активирован (включен);
- false – модуль деактивирован (выключен).
- Open trade – время, с которого советник при наличии сигнала может открывать первый основной ордер.
- Close trade – время, после которого советник не может открывать первый основной ордер.
Magic (Magic Number) – программный код советника, который помогает ему отделять «свои» ордера от «чужих» ордеров.
Логотип и вывод данных – модуль позволяет включить и отключить таблицу (заработок сегодня, вчера и т.д.):
- true – модуль активирован (включен);
- false – модуль деактивирован (выключен).
Time frame – программный код, который позволяет установить, какой временной период графика будет использоваться советником для торговли.
- Current – временной период графика, который указан в терминале.
- M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1 – фиксированные временные периоды.
