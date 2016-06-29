Pon "Me gusta" y sigue las noticias
FiboPivotCandleBar - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 2185
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Este indicador es un compuesto de varios indicadores: Fibonacci, Pivot Point, ZigZag, Stochastic y Relative Vigor Index, que se combinan en este indicador.
Este indicador da consejos para comprar y vender con la dirección de la flecha.
Update_01 (24/03/2015)
- Reducción de señales falsas, simplifica la fórmula, y reemplazar la fórmula del indicador Stochastic con el indicador MACD.
Update_02 (26/04/2015)
- Código fijo del Price Retracement FiboCandleBar.
Update_03 (18/05/2015)
- Se agregan alertas (mensajes, correo electrónico y sonido) en el indicador.
- Mejorado el rendimiento del indicador.
Update_04 (16/06/2015)
- Añadido la opción del Color, para que el usuario pueda cambiar la barra de color y colores de la fuente.
Update_05 (30/07/2015)
- Hizo pequeños cambios en la fórmula de Pivote.
- Eliminar variables no utilizadas.
- Agrega una fórmula para mejorar la precisión de la señal.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/12509
