Este indicador es un compuesto de varios indicadores: Fibonacci, Pivot Point, ZigZag, Stochastic y Relative Vigor Index, que se combinan en este indicador.

Este indicador da consejos para comprar y vender con la dirección de la flecha.

Update_01 (24/03/2015)

Reducción de señales falsas, simplifica la fórmula, y reemplazar la fórmula del indicador Stochastic con el indicador MACD.

Update_02 (26/04/2015)

Código fijo del Price Retracement FiboCandleBar.

Update_03 (18/05/2015)

Se agregan alertas (mensajes, correo electrónico y sonido) en el indicador.

Mejorado el rendimiento del indicador.

Update_04 (16/06/2015)

Añadido la opción del Color, para que el usuario pueda cambiar la barra de color y colores de la fuente.

Update_05 (30/07/2015)



Hizo pequeños cambios en la fórmula de Pivote.

Eliminar variables no utilizadas.

Agrega una fórmula para mejorar la precisión de la señal.





