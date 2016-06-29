CodeBaseSecciones
FiboPivotCandleBar - indicador para MetaTrader 4

Roberto Jacobs
Este indicador es un compuesto de varios indicadores: Fibonacci, Pivot Point, ZigZag, Stochastic y Relative Vigor Index, que se combinan en este indicador.

Este indicador da consejos para comprar y vender con la dirección de la flecha.

Update_01 (24/03/2015)

  • Reducción de señales falsas, simplifica la fórmula, y reemplazar la fórmula del indicador Stochastic con el indicador MACD.

Update_02 (26/04/2015)

  • Código fijo del Price Retracement FiboCandleBar.

Update_03 (18/05/2015)

  • Se agregan alertas (mensajes, correo electrónico y sonido) en el indicador.
  • Mejorado el rendimiento del indicador.

Update_04 (16/06/2015)

  • Añadido la opción del Color, para que el usuario pueda cambiar la barra de color y colores de la fuente.

Update_05 (30/07/2015)

  • Hizo pequeños cambios en la fórmula de Pivote.
  • Eliminar variables no utilizadas.
Update_06 (16/09/2015)
  • Agrega una fórmula para mejorar la precisión de la señal.


Indicador FiboPivotCandleBar para MetaTrader 4

MACD y Volúmenes MACD y Volúmenes

MACD genérico que muestra los volúmenes en él.

Asesor Experto basado en la reversión de los límites del canal de la MA Asesor Experto basado en la reversión de los límites del canal de la MA

Los datos de indicador de Media Móvil se utilizan para el trading. Si el precio sale de la media móvil cierto número de puntos, se coloca una orden en la dirección de la línea de la media móvil.

Multi-Trendlines Breakout Multi-Trendlines Breakout

Cuando el precio actual está por debajo de líneas de tendencia, el EA espera arrancar hacia arriba y viceversa.

Easy Reverse Easy Reverse

El script invierte todas las órdenes del símbolo gráfico real.