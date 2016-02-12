Os dados do indicador Média Móvel são utilizados para a negociação. Se o preço se afasta da média móvel por um certo número de pontos, em seguida, é colocado uma ordem na direção da linha da Média Móvel.

O EA pode fazer lucro, mas pequeno. Ele também requer um depósito alto.

A ideia deste EA foi minha. O código do EA foi escrito por Sergey Diubakin.

A linha vermelha sólida sobre a figura é o valor do indicador Média Móvel, a linha pontilhada em vermelho é o limite do canal (faixa), que é calculado utilizando o valor do indicador, e no seu cruzamento, uma ordem correspondente é aberta.

No limite inferior do canal (faixa) o EA abre uma ordem de Compra, no limite superior - uma ordem de Venda.

Para que o EA abra uma ordem de compra ou venda na vela/barra que toca o limite do canal (faixa), a Máxima ou Mínima da vela/barra anterior (a "primeira" barra que precede a barra "zero") deve estar abaixo/acima do nível da faixa: a Máxima da "primeira" barra deve estar abaixo do limite superior do nível de alcance para abrir uma ordem de venda, a Mínima da "primeira" barra deve estar acima do limite inferior do nível da faixa para abrir uma ordem de Compra.

Além disso, este EA possui módulos adicionais do tipo plug-in (liga/desliga): Turn, Step Down e Trade Time.

— Coloca ordens adicionais na direção da ordem principal. Este módulo foi utilizado em outro expert Advisor. O módulo Trade Time — Define o intervalo de tempo para o EA negociar (não se aplica às ordens do módulo Step Down).





Configurações do Expert Advisor:

