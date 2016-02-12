Participe de nossa página de fãs
Os dados do indicador Média Móvel são utilizados para a negociação. Se o preço se afasta da média móvel por um certo número de pontos, em seguida, é colocado uma ordem na direção da linha da Média Móvel.
O EA pode fazer lucro, mas pequeno. Ele também requer um depósito alto.
A ideia deste EA foi minha. O código do EA foi escrito por Sergey Diubakin.
A linha vermelha sólida sobre a figura é o valor do indicador Média Móvel, a linha pontilhada em vermelho é o limite do canal (faixa), que é calculado utilizando o valor do indicador, e no seu cruzamento, uma ordem correspondente é aberta.
No limite inferior do canal (faixa) o EA abre uma ordem de Compra, no limite superior - uma ordem de Venda.
Para que o EA abra uma ordem de compra ou venda na vela/barra que toca o limite do canal (faixa), a Máxima ou Mínima da vela/barra anterior (a "primeira" barra que precede a barra "zero") deve estar abaixo/acima do nível da faixa: a Máxima da "primeira" barra deve estar abaixo do limite superior do nível de alcance para abrir uma ordem de venda, a Mínima da "primeira" barra deve estar acima do limite inferior do nível da faixa para abrir uma ordem de Compra.
Além disso, este EA possui módulos adicionais do tipo plug-in (liga/desliga): Turn, Step Down e Trade Time.
- O módulo Turn — Coloca ordens limite no nível do Stop Loss da ordem principal na direção oposta. Eu pensei que este módulo seria útil no caso do preço continuar se movendo para longe da linha de MA, uma vez que fosse atingido o limite do canal.
- O módulo Step Down — Coloca ordens adicionais na direção da ordem principal. Este módulo foi utilizado em outro expert Advisor.
- O módulo Trade Time — Define o intervalo de tempo para o EA negociar (não se aplica às ordens do módulo Step Down).
Configurações do Expert Advisor:
Média Móvel
- Period – Parâmetro do indicador Média Móvel.
- Shift – Parâmetro do indicador Média Móvel.
- Method MA – Parâmetro do indicador Média Móvel.
- Apply to – Parâmetro do indicador Média Móvel.
- Faixa – A distância (medida de cima para baixo) a partir do valor do indicador Média Móvel neste momento. Uma vez que o preço atinge o nível da Faixa, o EA poderá abrir a primeira ordem principal.
Lote inicial
- LotConst_or_not – Permite ao usuário escolher se ele deseja iniciar a negociação com o mesmo lote ou recalcular o lote inicial em função das mudanças do saldo:
true – O primeiro lote será fixo e igual ao valor dos lotes indicados abaixo.
false – O primeiro lote vai alterar dinamicamente com as mudanças do saldo e dependerá do parâmetro RiskPercent e do tamanho do saldo.
Lote = AccountBalance() * (RiskPercent / 100.0) / 10000.0
- Lots – Define o lote de negociação inicial.
- RiskPercent – Define o lote de negociação inicial, dependendo do saldo.
- LotConst_or_not – Permite ao usuário escolher se ele deseja iniciar a negociação com o mesmo lote ou recalcular o lote inicial em função das mudanças do saldo:
Take Profit – Nível do lucro de uma ordem (especificado em pontos do gráfico que o EA está anexado).
Stop Loss – Nível do prejuízo de uma ordem (especificado em pontos do gráfico que o EA está anexado).
Trailing stop – Move o Stop Loss automaticamente.
- true – módulo está ativado (habilitado);
- false – módulo está desativado (desabilitado).
Módulo Turn
- true – módulo está ativado (habilitado);
- false – módulo está desativado (desabilitado).
- Turn – Distância após o qual uma ordem pendente oposta é colocada.
- LotMultiplicator – razão do aumento do lote.
- Turn_TakeProfit – Nível de lucro de uma ordem que será aberta usando este módulo (especificado em pontos no gráfico que o EA está anexado).
Módulo Step Down
- true – módulo está ativado (habilitado);
- false – módulo está desativado (desabilitado).
- Step Down – Distância (gap) entre as ordens abertas na grade de ordem, que é colocada contra a "tendência".
Módulo Trade time
- true – módulo está ativado (habilitado);
- false – módulo está desativado (desabilitado).
- Open trade – Horário, a partir do qual o EA pode abrir a primeira ordem principal, se existir um sinal.
- Close trade - Horário, após o qual o EA não pode mais abrir a primeira ordem principal.
Magic (Magic Number) - O Número do EA, que permite distinguir suas ordens dos outros.
Logo and data output - O módulo permite ativar/desativar a tabela (ganhos de hoje, ontem etc.):
- true – módulo está ativado (habilitado);
- false – módulo está desativado (desabilitado).
Time frame - Permite especificar o período de tempo do gráfico que o EA irá trabalhar.
- Current - o período de tempo, que é especificado no terminal.
- M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1 – períodos fixos.
