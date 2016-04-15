Der gleitende Durchschnitt-Indikator wird für den Handel verwendet. Wenn der Preis sich vom gleitenden Durchschnitt einer bestimmten Anzahl von Punkten entfernt, dann wird eine Order in die Richtung des gleitenden Durchschnitts platziert.

Der EA kann Gewinne machen, aber nur kleine. Er erfordert auch eine große Einlage.

Die Idee zu diesem EA ist von mir. Programmiert wurde er von Sergey Diubakin.

Die durchgezogene rote Linie der Abbildung ist der Wert des gleitenden Durchschnitts, die gepunktete rote Linien sind die Grenzen des Kanals (Bandbreite) auf Basis des Indikators, kreuzt die der Preis, wird ein entsprechende Position eröffnet.

An der unteren Grenze des Kanals (Spanne) kauft der EA und verkauft an der oberen Grenze.

Damit der EA entweder bei eine bestimmten Kerze/Bar kauft/verkauft muss das Tief/Hoch der Vorgängerkerze innerhalb des Kanals sein (die "erste" Bar vor der "Null"-Bar): Das Hoch der "ersten" Bar muss unter der oberen Grenze für einen Verkauf, das Tief über der unteren Grenze für einen Kauf.

Dieser EA verfügt auch über zusätzliche Module: Turn, Step Down und Trade Time.

Dieser EA verfügt auch über zusätzliche Module: Turn, Step Down und Trade Time.

— platziert Limit-Orders mit dem StopLoss-Kurs der Hauptorder in die Gegenrichtung. Ich dachte, dass dieses Modul könnte helfen, falls der Preis sich weiter von der MA-Linie wegbewegt, nachdem die Kanalgrenze erreicht hat.

— platziert eine zusätzliche Order gleicher Richtung wie die Hauptorder. Dieses Modul stammt von einem anderen Expert Advisor.





Expert Advisor Parameter:

