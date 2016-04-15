und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Der gleitende Durchschnitt-Indikator wird für den Handel verwendet. Wenn der Preis sich vom gleitenden Durchschnitt einer bestimmten Anzahl von Punkten entfernt, dann wird eine Order in die Richtung des gleitenden Durchschnitts platziert.
Der EA kann Gewinne machen, aber nur kleine. Er erfordert auch eine große Einlage.
Die Idee zu diesem EA ist von mir. Programmiert wurde er von Sergey Diubakin.
Die durchgezogene rote Linie der Abbildung ist der Wert des gleitenden Durchschnitts, die gepunktete rote Linien sind die Grenzen des Kanals (Bandbreite) auf Basis des Indikators, kreuzt die der Preis, wird ein entsprechende Position eröffnet.
An der unteren Grenze des Kanals (Spanne) kauft der EA und verkauft an der oberen Grenze.
Damit der EA entweder bei eine bestimmten Kerze/Bar kauft/verkauft muss das Tief/Hoch der Vorgängerkerze innerhalb des Kanals sein (die "erste" Bar vor der "Null"-Bar): Das Hoch der "ersten" Bar muss unter der oberen Grenze für einen Verkauf, das Tief über der unteren Grenze für einen Kauf.
Dieser EA verfügt auch über zusätzliche Module: Turn, Step Down und Trade Time.
- The Turn module — platziert Limit-Orders mit dem StopLoss-Kurs der Hauptorder in die Gegenrichtung. Ich dachte, dass dieses Modul könnte helfen, falls der Preis sich weiter von der MA-Linie wegbewegt, nachdem die Kanalgrenze erreicht hat.
- The Step Down module — platziert eine zusätzliche Order gleicher Richtung wie die Hauptorder. Dieses Modul stammt von einem anderen Expert Advisor.
- The Trade Time module — setzt ein Zeitintervall währenddessen der EA handelt (wird vom Step Down Modul nicht berücksichtigt).
Expert Advisor Parameter:
Gleitender Durchschnitt
- Period – Parameter des Gleitenden Durchschnitts.
- Shift – Parameter des Gleitenden Durchschnitts.
- Method MA – Parameter des Gleitenden Durchschnitts.
- Apply to – Parameter des Gleitenden Durchschnitts.
- Range – Die Differenz (nach oben und nach unten) zum Gleitenden Durchschnitt zu diesem Zeitpunkt. Wenn der Preis diese Grenzen erreicht, eröffnet der EA die erste Hauptorder.
Anfangs Lot-Größe
- LotConst_or_not – erlaubt dem Nutzer die Wahl einer immer gleichen Lot-Größe oder diese abhängig vom Kontostand berechnen zu lassen:
true – die Anfangs-Lot-Größe bleibt immer gleich dem unten angegebenen Wert.
false – die Anfangs-Lot-Größe ändert sich dynamisch in Abhängigkeit vom Kontostand und dem angegebenen Risiko-Prozentsatz.
Lots = AccountBalance() * (RiskPercent / 100.0) / 10000.0
- Lots – bestimmt die Anfangs-Lot-Größe.
- RiskPercent – bestimmt die Anfangs-Lot-Größe, abhängig vom Kontostand.
- LotConst_or_not – erlaubt dem Nutzer die Wahl einer immer gleichen Lot-Größe oder diese abhängig vom Kontostand berechnen zu lassen:
Take Profit – TakeProfit einer Position (anzugeben in Points des Charts, auf dem der EA läuft).
Stop Loss – StopLoss einer Position (anzugeben in Points des Charts, auf dem der EA läuft).
Trailing stop – automatisch nachgezogener StopLoss.
- true – Modul ist aktiviert (enabled);
- false – Modul ist deaktiviert (disabled).
Modul Turn
- true – Modul ist aktiviert (enabled);
- false – Modul ist deaktiviert (disabled).
- Turn – Entfernung in der eine Pending-Order in Gegenrichtung platziert wird.
- LotMultiplicator – Multiplikator zur Erhöhung der Lot-Größe.
- Turn_TakeProfit – TakeProfit einer Position dieses Moduls (anzugeben in Points des Charts, auf dem der EA läuft).
Modul Step Down
- true – Modul ist aktiviert (enabled);
- false – Modul ist deaktiviert (disabled).
- Step Down – Differenz (gap) zwischen den Positionen des "Order-Grids", die gegen den Trend platziert werden.
Modul Trade time
- true – Modul ist aktiviert (enabled);
- false – Modul ist deaktiviert (disabled).
- Open trade – Anfangszeit ab der der EA seine Erstpositionen eröffnet, wenn er ein Signal erkennt.
- Endzeit nach der der EA keine Erstpositionen mehr eröffnet.
Magic (Magic Number) – MagicNumber, durch die der EA seine Positionen von anderen unterscheiden kann.
Logo and data output – das Modul (aktiviert/deaktiviert) ermöglicht die Anzeige der Ergebnistabelle (heutige Gewinn, gestriger etc.):
- true – Modul ist aktiviert (enabled);
- false – Modul ist deaktiviert (disabled).
Time frame – bestimmbarer Zeitrahmen auf dem der EA handeln soll.
- Current – der Zeitrahmen des aktuellen Charts.
- M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1 – fixierte Zeitrahmen.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12375
