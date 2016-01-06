取引にはインディケータMoving Averageの指針を利用します。移動平均チャンネルの境界から価格が跳ね返った場合、移動平均に向かって注文を発します。

このエキスパートアドバイザは利益をもたらすことができますが、少ないです。そして、多額の資金が必要です。

エキスパートアドバイザのアイディアは私のものです。エキスパートアドバイザのコードはSergey Diubakin氏が作成しました。

赤実線はインディケータMoving Averageの値を表します。赤破線は、インディケータの指針を使って計算されるチャンネルの境界(レンジ)を表します。価格が赤破線を越える場合、新規注文を開始します。

チャンネルの下限で買いをいれたり、チャンネルの上限で売りをしたりします。

EAがチャンネルの境界で新規買い・新規売りをするために、1本前のバーの高値や安値がレンジの値以上／以下でなければなりません。新規売りをするには1本前のバーの高値がチャンネルの上限値を超えなければなりません。新規買いをするには1本前のバーの安値がチャンネルの下限値以下でなければなりません。

また、このエキスパートアドバイザには、Trade TimeやStep Down、Turn（『転換』）などの追加モジュールがあります。

Turn (『転換』) 主要注文のStop Lossの水準に沿って反対の方向にリミットオーダーを設定します。価格がチャンネルの境界を越えてさらに動きが続く場合、これはお役に立つと思います。

モジュールは、主要注文に向かって追加注文を出します。主要注文このモジュールは前に使ったこと（他のEAの場合）があります。 Trade Timeモジュールは、EAでの取引時間を設定します。





エキスパートアドバイザの設定：

