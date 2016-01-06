私たちのファンページに参加してください
移動平均チャンネルの境界から跳ねをベースにしたエキスパートアドバイザ - MetaTrader 4のためのエキスパート
取引にはインディケータMoving Averageの指針を利用します。移動平均チャンネルの境界から価格が跳ね返った場合、移動平均に向かって注文を発します。
このエキスパートアドバイザは利益をもたらすことができますが、少ないです。そして、多額の資金が必要です。
エキスパートアドバイザのアイディアは私のものです。エキスパートアドバイザのコードはSergey Diubakin氏が作成しました。
赤実線はインディケータMoving Averageの値を表します。赤破線は、インディケータの指針を使って計算されるチャンネルの境界(レンジ)を表します。価格が赤破線を越える場合、新規注文を開始します。
チャンネルの下限で買いをいれたり、チャンネルの上限で売りをしたりします。
EAがチャンネルの境界で新規買い・新規売りをするために、1本前のバーの高値や安値がレンジの値以上／以下でなければなりません。新規売りをするには1本前のバーの高値がチャンネルの上限値を超えなければなりません。新規買いをするには1本前のバーの安値がチャンネルの下限値以下でなければなりません。
また、このエキスパートアドバイザには、Trade TimeやStep Down、Turn（『転換』）などの追加モジュールがあります。
- Turn (『転換』)主要注文のStop Lossの水準に沿って反対の方向にリミットオーダーを設定します。価格がチャンネルの境界を越えてさらに動きが続く場合、これはお役に立つと思います。
- Step Downモジュールは、主要注文に向かって追加注文を出します。主要注文このモジュールは前に使ったこと（他のEAの場合）があります。
- Trade Timeモジュールは、EAでの取引時間を設定します。
エキスパートアドバイザの設定：
Moving Average
- Periodは、インディケーターMoving Averageのメニューで設定されます。
- Shiftは、インディケーターMoving Averageのメニューで設定されます。
- Method MAは、インディケーターMoving Averageのメニューで設定されます。
- Apply toは、インディケーターMoving Averageのメニューで設定されます。
- Rangeは、インディケータMoving Averageからの距離の現在値を表します。レンジを達する場合、エキスパートアドバイザが第一主要注文を開始することが可能です。
初期ロット
- LotConst_or_notは、ユーザがどのロットから取引を開始するか、またはデポジットの変化に応じて初回ロットを計算しなおすかを選択することができます。
true — 初回ロットは、固定で且つ下記に指定されたLots値と等しいものになります。
false — 初回ロットは、デポジットの変化と共に動的に変化し、デポジットのサイズとRiskPercentのパラメータに依存します。
Lots = AccountBalance() * (RiskPercent / 100.0) / 10000.0
- Lotsは、取引の為に初期ロットを設定します。
- RiskPercentは、デポジットに応じて初期ロットを設定します。
Take Profitは、利益確定のことです（エキスパートアドバイザが固定されたチャートのポイントに達する）。
Stop Lossは、損失確定のことです（エキスパートアドバイザが固定されたチャートのポイントに達する）。
Trailing stopは、移動するStop Lossのことです。
- true — モジュールは有効です。（オン）
- false — モジュールは無効です。（オフ）
Module Turn
- true — モジュールは有効です。（オン）
- false — モジュールは無効です。（オフ）
- Turnは、距離で、この後に逆指値注文が設定されます。
- LotMultiplicatorは、ロットの増幅係数を意味します。
- Turn_TakeProfitは、Turnモジュールで開始された注文の利益確定が、エキスパートアドバイザが固定されたチャートのポイントに達します。
Module Step Down
- true — モジュールは有効です。（オン）
- false — モジュールは無効です。（オフ）
- 注文間の距離(Step Down)は、『トレンド』に反して設定される開いている注文同士の間の距離です。
Module Trade time
- true — モジュールは有効です。（オン）
- false — モジュールは無効です。（オフ）
- Open tradeは、エキスパートアドバイザが第一主要注文を開始できるようになる時間を意味します。
- Close tradeは、エキスパートアドバイザが第一主要注文を開始できないようになる時間を意味します。
Magic (Magic Number)とは、自分の注文を他人の注文から区別させるエキスパートアドバイザのソースコードです。
ロゴとデータの出力は、表（今日、昨日の利益など）のオン・オフをすることができるパラメータです。
- true — モジュールは有効です。（オン）
- false — モジュールは無効です。（オフ）
Time frameは、チャートのどの時間軸の取引にエキスパートアドバイザを使用するかを設定することができるプログラムコードです。
- Currentは、ターミナルに表示されたチャートの時間軸です。
- M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1は、固定の時間軸です。
