MACD y Volúmenes - indicador para MetaTrader 4
Este indicador se ha hecho para averiguar divergenсias\convergencias del MACD y desajustes entre el precio y el volumen.
Funcionalidades completas de líneas e histogramas del MACD y puede desactivar la visión de volúmenes siempre que lo desee.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12455
