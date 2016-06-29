CodeBaseSecciones
MACD y Volúmenes - indicador para MetaTrader 4

Este indicador se ha hecho para averiguar divergenсias\convergencias del MACD y desajustes entre el precio y el volumen.

Funcionalidades completas de líneas e histogramas del MACD y puede desactivar la visión de volúmenes siempre que lo desee.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12455

