Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Making ScreenShot - script para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 906
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El script creará una sección de imagen gif de la gráfica en el directorio raíz del programa (MQL4/Files/ScreenShots).
Si tienes éxito, funcionará un bip con la creación del archivo. Para crear un nombre de pantalla, puedes arrastrar simplemente el script desde el navegador a la gráfica.
Continuar toda la zona entre el extremo inferior derecho de la gráfica y el cursor del ratón. Se incluyen también indicadores de Windows.
Imágenes:
Los tamaños de imagen pueden ser muy diferentes:
Los indicadores también se muestran correctamente:
Consejos:
- Si interfiere con la señal de audio, simplemente se elimina cambiando el código fuente:
//#Property show_inputs – si quieres cada vez cambiar estas configuraciones, retira las primeras dos diagonales
input string dir ="//ScreenShots/"- se puede especificar una carpeta, pero necesariamente en el directorio de programa
input bool play_sound=true; - si no necesita un sonido, cambiar el true a false
- Este script no puede tomar fotografías con la mitad de la gráfica. Puedes tomar fotografías únicamente en su extremo. Desde el límite derecho de la imagen - la fecha y hora actuales.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12313
Este script hace líneas horizontales, que muestra los valores del precio max y min durante un período de tiempo.iMaxMinTrends
El indicador traza líneas horizontales correspondientes a máximos/mínimos diarios, semanales, mensuales y conecta constantemente las líneas de tendencia.
Los datos de indicador de Media Móvil se utilizan para el trading. Si el precio sale de la media móvil cierto número de puntos, se coloca una orden en la dirección de la línea de la media móvil.MACD y Volúmenes
MACD genérico que muestra los volúmenes en él.