Making ScreenShot - script para MetaTrader 4

Ivan Morozov
Visualizaciones:
906
Ranking:
(23)
Publicado:
Actualizado:
screenshot.mq4 (2.56 KB)
El script creará una sección de imagen gif de la gráfica en el directorio raíz del programa (MQL4/Files/ScreenShots).

Si tienes éxito, funcionará un bip con la creación del archivo. Para crear un nombre de pantalla, puedes arrastrar simplemente el script desde el navegador a la gráfica.

Continuar toda la zona entre el extremo inferior derecho de la gráfica y el cursor del ratón. Se incluyen también indicadores de Windows.

Imágenes:

Los tamaños de imagen pueden ser muy diferentes:

ScreenShot_1

  

ScreenShot_2

Los indicadores también se muestran correctamente:

ScreenShot_3

Consejos:

  • Si interfiere con la señal de audio, simplemente se elimina cambiando el código fuente:
Para ello, abra el editor MetaEditor, abrir el script en él y encontrar estas líneas:

//#Property show_inputs si quieres cada vez cambiar estas configuraciones, retira las primeras dos diagonales

input string dir ="//ScreenShots/"- se puede especificar una carpeta, pero necesariamente en el directorio de programa

input bool     play_sound=true;      - si no necesita un sonido, cambiar el true a false

  • Este script no puede tomar fotografías con la mitad de la gráfica. Puedes tomar fotografías únicamente en su extremo. Desde el límite derecho de la imagen - la fecha y hora actuales.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12313

