El script creará una sección de imagen gif de la gráfica en el directorio raíz del programa (MQL4/Files/ScreenShots).

Si tienes éxito, funcionará un bip con la creación del archivo. Para crear un nombre de pantalla, puedes arrastrar simplemente el script desde el navegador a la gráfica.

Continuar toda la zona entre el extremo inferior derecho de la gráfica y el cursor del ratón. Se incluyen también indicadores de Windows.

Imágenes:



Los tamaños de imagen pueden ser muy diferentes:

Los indicadores también se muestran correctamente:





Consejos:

Si interfiere con la señal de audio, simplemente se elimina cambiando el código fuente:

Para ello, abra el editor MetaEditor, abrir el script en él y encontrar estas líneas:

//#Property show_inputs – si quieres cada vez cambiar estas configuraciones, retira las primeras dos diagonales input string dir ="//ScreenShots/"- se puede especificar una carpeta, pero necesariamente en el directorio de programa input bool play_sound=true; - si no necesita un sonido, cambiar el true a false