Exp_Extremum - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3060
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Торговая система с использованием индикатора Extremum. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение цвета бара гистограммы с зелёного на красный или наоборот. Выход из сделок происходит либо по отложенным ордерам, либо при наличии у бара гистограммы индикатора цвета, противоположного открытой позиции.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора Extremum.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2011 год на USDCHF H4:
Рис. 2. График результатов тестирования
