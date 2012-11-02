CodeBaseРазделы
Советники

Exp_Extremum - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3060
Рейтинг:
(22)
Опубликован:
Обновлен:
exp_extremum.mq5 (5.73 KB) просмотр
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (68.33 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
extremum.mq5 (9.39 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Торговая система с использованием индикатора Extremum. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение цвета бара гистограммы с зелёного на красный или наоборот. Выход из сделок происходит либо по отложенным ордерам, либо при наличии у бара гистограммы индикатора цвета, противоположного открытой позиции. 

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора Extremum.ex5  в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались. 

Рис. 1. Примеры сделок на графике

 Результаты тестирования за 2011 год на USDCHF H4:

Рис. 2. График результатов тестирования

