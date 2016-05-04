CodeBaseKategorien
Exp_Extremum - Experte für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Handelssystem, das den Extremum Indikator verwendet. A signal to perform a deal is formed at Balken closing when the Balken of the histogram changes from green to red color or vice versa. Der Ausstieg aus einem Trade wird durch eine Pendingorder ausgelöst, oder wenn sich die Farbe des Histogrammbalkens in das Gegenteil der vorherigen Position ändert. 

Speichern Sie die compilierte Extremum.ex5 Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet. 

Abb. 1. Historie der Trades am Chart.

 Testergebnisse für 2011 für USDCHF H4:

Abb. 2. Chart der Testergebnisse

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1235

