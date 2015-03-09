Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Value Chart Single - indicador para MetaTrader 5
- Janderson Ferreira
- 1081
-
Autor real:
El código se basa en el indicador Original Value Chart escrito por FxGeek.
El indicador Math representa Original Value Chart, pero este indicador muestra sólo el gráfico de los valores de los precios de cierre en forma de las líneas.
Parámetros de entrada:
Recomendaciones:
- Utilice menos recursos del ordenador cuando una gran cantidad de gráficos trabaja con Value Chart.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/12317
