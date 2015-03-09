CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Value Chart Single - indicador para MetaTrader 5

Base Code is ValueChart writted by FxGeek | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Publicado por:
Janderson Ferreira
Visualizaciones:
1081
Ranking:
(17)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

El código se basa en el indicador Original Value Chart escrito por FxGeek.

El indicador Math representa Original Value Chart, pero este indicador muestra sólo el gráfico de los valores de los precios de cierre en forma de las líneas.

Parámetros de entrada:

Parámetros de entrada del indicador Value Chart Single

Indicador Value Chart Single

Recomendaciones:

  • Utilice menos recursos del ordenador cuando una gran cantidad de gráficos trabaja con Value Chart.

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/12317

Exp_JBrainTrend1Stop Exp_JBrainTrend1Stop

El Asesor Experto Exp_JBrainTrend1Stop se basa en las señales generadas por el indicador NRTR JBrainTrend1Stop.

Stoch_2HTF Stoch_2HTF

Se trata de una nube de color formada por dos estocásticos de diferentes períodos de tiempo.

Accumulative Swing Index - ASI Accumulative Swing Index - ASI

El indicador Accumulative Swing Index se aplica para la construcción del índice de oscilación acumulativo.

i-SpectrAnalysis i-SpectrAnalysis

Este indicador ejemplifica el suavizado de la serie temporal de precio mediante la filtración de las armónicas del orden superior.