Value Chart Single - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Janderson Ferreira
- Visualizações:
- 5939
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Autor real:
O código é baseado no valor de gráfico original escrito por FxGeek.
A matemática é mesmo o valor de gráfico original, mas este indicador, mostram apenas o valor da carta de valor próximo e em um indicador de linha.
Parâmetros de entrada:
Recomendações:
- Use menos recursos do computador quando você usa muitas cartas com valor de gráfico.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/12317
