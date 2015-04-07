CodeBaseSeções
Value Chart Single - indicador para MetaTrader 5

Base Code is ValueChart writted by FxGeek
Publicado por:
Janderson Ferreira
Visualizações:
5939
Avaliação:
(17)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance

Autor real:

O código é baseado no valor de gráfico original escrito por FxGeek.

A matemática é mesmo o valor de gráfico original, mas este indicador, mostram apenas o valor da carta de valor próximo e em um indicador de linha.

Parâmetros de entrada:

Parâmetros de entrada do Indicador Value Chart Single

Value Chart Single

Recomendações:

  • Use menos recursos do computador quando você usa muitas cartas com valor de gráfico.

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/12317

