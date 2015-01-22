CodeBaseРазделы
Индикаторы

Индикатор Value Chart Single - индикатор для MetaTrader 5

Base Code is ValueChart writted by FxGeek | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Janderson Ferreira
Просмотров:
3663
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:

Код основан на индикаторе Original Value Chart, написанном FxGeek.

Индикатор Math представляет собой Original Value Chart, но этот индикатор отображает только график значений цен закрытия в виде линии.

Входные параметры:

Входные параметры индикатора Value Chart Single

Индикотр Value Chart Single

Рекомендации:

  • Используйте меньше компьютерных ресурсов при работе большого количества графиков с Value Chart.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/12317

