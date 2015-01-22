Ставь лайки и следи за новостями
Индикатор Value Chart Single - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
- Janderson Ferreira
- Просмотров:
- 3663
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Реальный автор:
Код основан на индикаторе Original Value Chart, написанном FxGeek.
Индикатор Math представляет собой Original Value Chart, но этот индикатор отображает только график значений цен закрытия в виде линии.
Входные параметры:
Рекомендации:
- Используйте меньше компьютерных ресурсов при работе большого количества графиков с Value Chart.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/12317
