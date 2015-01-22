Пример публикации сообщения с картинкой на сайте MQL5.com с помощью функции WebRequest(). Показан пример авторизации с использованием логина и пароля пользователя, а также вставка картинки в текст сообщения.

Индикатор чертит бычью и медвежью линии тренда на основании показаний индикатора iFractals от ближайшего экстремума до последнего непробитого фрактала.