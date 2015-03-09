CodeBaseSecciones
Stoch_2HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
954
(23)
Autor real:

lukas1

Se trata de una nube de color formada por dos estocásticos de diferentes períodos de tiempo.

Fig. 1. Indicador Stoch_2HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2437

