单一图表数值 - MetaTrader 5脚本
发布者:
- Janderson Ferreira
显示:
- 1780
等级:
-
已发布:
已更新:
真实作者:
此代码基于由 FxGeek 编写的原版图表数值。
数学算法与原版图表数值一致, 但此指标仅以线形指标显示收盘价的图表数值。
输入参数:
推荐:
- 当您在很多图表中使用图表数值时，请用较低资源计算。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/12317
