指标

单一图表数值 - MetaTrader 5脚本

Base Code is ValueChart writted by FxGeek | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Janderson Ferreira
显示:
1780
等级:
(17)
已发布:
已更新:
真实作者:

此代码基于由 FxGeek 编写的原版图表数值。

数学算法与原版图表数值一致, 但此指标仅以线形指标显示收盘价的图表数值。

输入参数:

单一图表数值指标输入参数

单一图表数值

推荐:

  • 当您在很多图表中使用图表数值时，请用较低资源计算。

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/12317

