El Asesor Experto Exp_JBrainTrend1Stop se basa en las señales generadas por el indicador NRTR JBrainTrend1Stop.

La señal para ejecutar la operación se forma en el momento del cierre de la barra si el color de del indicador se ha cambiado.

Para el funcionamiento del indicador, hay que colocar los archivos compilados JBrainTrend1Stop.ex5 y JMA.ex5 en la carpeta carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Hay que tomar en cuenta que el archivo de la librería TradeAlgorithms.mqh está destinado para el uso de los EAs con los brokers que ofrecen el spread no nulo y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente con la apertura de la posición. Puede descargar otras variantes de esta librería siguiendo el enlace Trade Algorithms.

Durante las pruebas mostradas a continuación, se utilizaban los parámetros predefinidos del EA. No se utilizaban Stop Loss y Take Profit durante las pruebas.

Fig. 1. Ejemplos de las operaciones en el gráfico

Resultados de las pruebas para 2013 con USDJPY H4:

Fig. 2. Gráfico de resultados de las pruebas