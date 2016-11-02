無料でロボットをダウンロードする方法を見る
値チャートシングル - MetaTrader 5のためのインディケータ
- Janderson Ferreira
- 1057
実際の著者：
コードはFxGeekによるオリジナル値チャートに基づいています。
計算は元の値チャートと同じですが、この指標は終値チャートのみとライン指標を表示します。
入力パラメータ：
推奨：
- [値チャートで多数のチャートを使用する場合はコンピュータリソースあまり使用しないでください。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/12317
